Pablo López: "La música te hace estar en una casilla de salida constante"

Vuelve a actuar en Zaragoza. Entre tantas ciudades y giras, ¿guarda algún recuerdo de la capital aragonesa?

A algunos les parecerá poco y a otros mucho, pero en diez años ha sido de los lugares más recurrentes y que más me ha abrazado. Creo que la primera vez que vine fue hace diez años, en 2013, y a partir de entonces he ido a actuar en diferentes espacios, en el Príncipe Felipe, en salas, y también durante Pilares. Tengo recuerdos de lo más grandilocuentes. Tocar en las Fiestas del Pilar es de lo más potente que he vivido.

¿Va a tener tiempo de disfrutar un poco de los Pilares?

Le diré, sin que se enteré mi madre (risas), que conozco muy bien Zaragoza de noche. Tengo buenos amigos allí y nos han hecho disfrutar muchísimo del poco tiempo que nos queda porque por desgracia salimos pitando entre concierto y concierto. A ver si esta vez que es domingo y no tengo actuación al día siguiente, a ver si puedo disfrutar un poquito más.

Hoy en día es un artista consolidado, pero no olvida lo duro que es este oficio o sus comienzos como pianista de hoteles en la Costa del Sol...

Ahora mismo, mientras hacemos esta entrevista, me pilla sentado frente al piano. Con eso le digo todo. No hay descanso, la verdad, y benditas sean también las circunstancias. Tengo la sensación todo el rato de que no tengo retrospectiva. Después de años de hacer muchas cosas (ahora mismo estoy embarcado en otro proyecto para Raphael) todo se volatiliza bastante, por suerte, en la música.

¿Por suerte?

Eso te hace estar en una casilla de salida constante. Esa búsqueda y ese afán por no se sabe muy bien qué, más que expresarse, está intacta. No la cambia ni la gente, ni los países ni nada. El nervio, las ganas de ser escuchado, de disfrutar, de conocer, de ‘robar’ todo lo que se pueda de la cantidad de gente maravillosa que vas encontrando en el camino siguen siendo las mismas y me encanta.

¿Imaginaba que en su carrera musical llegaría a hacer un disco para Raphael?

Desde luego que no. Hace unos días estuve con él. Tiene una vitalidad y una capacidad que ya quisieran algunos de mi edad. Un día estaba paseando por Londres con él, veníamos de grabar en Abbey Road las cuerdas que había compuesta para él, y ahí sí que me paré para ‘masticar’ lo que estaba pasando. Es una suerte y un regalo de la vida.

Aparte del talento y de ponerle muchas ganas, ¿cuál cree que es la clave de su éxito?

Suena a discurso trasnochado, pero el éxito es poder hacer música, tener salud, etc. ¿La clave? Si yo tengo algo, es que nunca he mentido. En eso me he esforzado. Parece muy nimio, pero es muy fácil la tentación de mentir sobre el escenario o haciendo una canción. Me refiero a escribir algo que esté de moda. Cuando tuve la oportunidad decidí que nunca me subiría a un escenario a hacer algo que lo que no estuviera seguro que quería hacer, para bien o para mal, con mis limitaciones. Si de algo puede ser culpable de estar hoy aquí es de que no he mentido.

Creo que antes de dedicarse por entero a la música le rondó por la cabeza ser periodista...

Sí, me gustaba el riesgo (risas). Creo que al fin y al cabo cuando uno escribe canciones también es una forma de comunicar también. Aprendí a leer en un bar, con mi abuelo, con los periódicos. Soy de los románticos que todas las mañanas tengo mis cuatro diarios. El café y el olor a periódicos, eso no me lo puede quitar nadie. Me acerca muchísimo a mi familia. Y sigue apasionándome también su profesión. Sé que estoy loco (bromea).