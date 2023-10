Fiesta del Cine 2023 en Zaragoza: cómo conseguir las entradas baratas y palomitas gratis

La Fiesta del Cine vuelve a Aragón este lunes 2 de octubre con una novedad: este año no será necesario estar acreditado para poder disfrutar de las películas en cartelera a un precio inferior al habitual. Para la edición XI solo hay que sacar las entradas en la sala de cine favorita para poder disfrutar de los descuentos y ver todas las películas disponibles en las salas de Zaragoza, Huesca y Teruel hasta este jueves 5 de octubre.

El procedimiento es muy sencillo, no hay que suscribirse a la fiesta del cine, sino que las entradas durante estos cuatro días se podrán sacar en la web o taquilla del cine de confianza y costarán desde 3,50 euros. Una manera fácil de disfrutar de los 'taquillazos' de cine, sin tener que acreditarse previamente, si alguien no has visto 'Barbie', 'Oppenheimer' o 'Indiana Jones y el Dial del Destino', entre muchos estrenos.

Cuánto cuestan las entradas de la Fiestas del Cine



En la web oficial del festival puedes adquirir las entradas, pero como este año no hace falta acreditarse, también puedes hacerlo el mismo día de la película en la sala de cine que quieras visitar. Y, las entradas tiene un precio de 3,50 euros, cuando el precio normal de la mayoría de cines oscila entre los 6,50 y los 9,50 euros.

Cómo conseguir palomitas gratis en Cinesa



Los cines Cinesa, que en Aragón se pueden visitar en Gran Casa y Puerto Venecia, han lanzado una oferta para los espectadores que vayan a sus salas: palomitas gratis. La cadena de cines de España ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que sus clientes tendrán palomitas gratis en tamaño mediano si compran la entrada y un refresco de un litro.

Llega una de las fiestas más esperadas del año... LA FIESTA DEL CINE 🎬🍿



¡Entradas ya a la venta! Compra ya tu entrada para la Fiesta del cine y consigue unas palomitas medianas de REGALO con la compra de un refresco (1litro).

*Palomitas dulces +1,20€ adicional



📅 Del 2 al 5… pic.twitter.com/T30c7WAgkR — Cinesa (@Cinesa) September 27, 2023

Salas de Aragón con la Fiesta del Cine



A la Fiesta del Cine de 2023 están adheridos seis cines de Zaragoza, dos de Huesca y uno en Teruel. En estos, podrás comprar tus entradas en la misma sala por 3,50:

Cine Maravillas en Teruel.

Cineapolis Cinemudo en Huesca.

Cine Victoria en Monzón, Huesca.

Cines Cinesa Gran Casa en Zaragoza

Cines Cinesa Puerto Venecia en Zaragoza

Cines Palafox en Zaragoza

Cines Aragonia en Zaragoza

Sala Cervantes en Zaragoza

Artesiete la torre en Zaragoza

Hay que apuntar que la organización de la Fiesta del Cine ha informado en su página web de que los pases a proyecciones en 3D, eventos, proyecciones y salas especiales y butacas VIP están sujetos a las condiciones de acceso de cada local, pudiendo llevar suplementos.