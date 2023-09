Silvia Aliaga: "No hay ningún escritor que no sea un gran lector"

"Los clubes de lectura crean comunidades de jóvenes en las que pueden compartir sus opiniones"

¿Cómo llega una licenciada en Derecho a publicar un libro?Cuando estudié la carrera, intenté cogerme asignaturas de libre elección de Filología Hispánica. Esto me ayudó bastante, pero conozco autores que han estudiado carreras muy diversas, como Medicina, Periodismo, Matemáticas o, incluso, Arquitectura. Los estudios no te condicionan a la hora de ser un escritor.

¿Qué hace Silvia Aliaga cuando no está escribiendo?Mi hijo nació el pasado julio, así que a lo que más me dedico es a cuidarlo, pero normalmente lo que hago es trabajar. Además, consumo ocio que pueda inspirarme a la hora de crear nuevas historias, ya sea viajando, leyendo o quedando con amigos.

¿Le gusta más leer o escribir?Son dos acciones que están muy relacionadas. Creo que no existe ningún escritor que no sea un gran lector. No podría jamás renunciar a leer, pero tampoco creo que fuera capaz de renunciar a escribir nunca. Aun así, la base de la escritura es la lectura, así que creo que me decanto por la lectura.