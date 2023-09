'El peso de la ausencia', el documental que busca contar el asesinato machista de la bilbilitana Mª Carmen

Mª Carmen Gómez nació en Calatayud el 11 de septiembre de 1949, creció en el seno de una familia acomodada y en 1967 se trasladó a Madrid, donde comenzó a estudiar Farmacia. Dos años después conoció al que sería su marido, entonces aspirante a policía, y en 1970 se casaron tras haberse quedado embarazada. Empieza ahí un rosario de agresiones y vejaciones a los que ella decide poner fin: primero con denuncias desoídas y en 1972 con el inicio de la separación, que consigue. El 24 de junio de 1973 el asesino, que le esperaba en el rellano de su piso de estudiante en Madrid, la mata con tres disparos a bocajarro. Tenía 23 años y un hijo de dos. Medio siglo después uno de los hermanos de Mª Carmen, Alberto, promueve el documental 'El peso de la ausencia'.

Se trata de un proyecto de largometraje documental que arrancó en septiembre de 2021 y que está en pleno proceso de búsqueda de financiación para acabar de materializarlo. Para ello han abierto una campaña en la plataforma Verkami en la que se pueden realizar aportaciones desde 15 euros, con distintas recompensas. Hasta el momento, la producción ya ha recorrido Calatayud, Almería, Zaragoza, Madrid, Calatrava y Mohedas de la Jara para reconstruir la historia de esta víctima de la violencia machista, recuperar su memoria y contar todo aquello que va más allá de un titular: los daños colaterales en el entorno de la víctima.

"Para mí es la parte final de un proceso de curación", explica Alejandro, hijo de la asesinada. En su caso, apenas guarda recuerdos directos, ya que el crimen se cometió cuando él tenía dos años. Tras tener que convivir con su padre hasta los 10, su familia materna lo trató como un hijo más sin abordar el tema y cuando cumplió la mayoría de edad le contaron todo su pasado. "Regresamos a Calatayud y alrededor había un silencio", recuerda. Ahora, el trabajo de su tío Alberto le está sirviendo para "humanizar" a su madre y restañar heridas: "Para mí siempre ha sido como un ángel".

Mª Carmen, a la derecha, acompañada de su abuela, su madre y su hijo. Archivo familiar

Entre las bases documentales del documental, la pieza fundamental es el manuscrito, tipo diario, en el que la propia Mª Carmen da cuenta del "calvario que vivió con su asesino". En este relato detalla desde que se conocieron, los trámites de separación.... "No he sido capaz de leer el diario. Lo empieza a escribir por consejo de su abogada y lo hace, por lo que me han dicho, con sobriedad o más bien serenidad para hacer un relato de los hechos lo más descriptivo posible", apunta Alejandro.

La cinta cuenta, además de con el testimonio de Alejandro y el de su mujer, con las entrevistas en profundidad a parte de sus hermanos, familiares, amigas y amigos para elaborar el dibujo completo de una mujer que levantó la voz contra el machismo hace medio siglo, pero cuyo asesinato generó un enorme vacío. En la elaboración participan las productoras, La línea azul, Kinética y El exprimidor de ideas.

El proyecto recibió el premio al Mejor Proyecto de Producción en el Festival Internacional de Cine de Almería en 2021 y la dotación económica del premio se invirtió en la primera fase de grabación entre Zaragoza, Madrid y Calatayud.