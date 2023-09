Cristina Carrillo de Albornoz: "La curiosidad es tu motor; si la pierdes... se acabó"

Muchos se han sorprendido de su debut en la novela. ¿Cómo nació ‘Un beso en Tokio’?

He tenido mucha libertad en la vida: he trabajado en las exposiciones que he querido y con los artistas con los que he tenido afinidad, desde Botero a Calatrava. Pero siempre había querido escribir una novela. Visité Japón en 2005 y me deslumbró su elegancia y sofisticación. Y allí conocí a alguien fascinante, Tadao Ando, un exboxeador reconvertido en en arquitecto, autodidacta, que es uno de los profesionales más valorados del mundo. Él me ha inspirado el personaje central de la novela. Durante casi 10 años fui tomando notas y preparándome para escribirla, y cuando llegó la pandemia y tuvimos que encerrarnos en casa llegó la oportunidad de hacerlo. Me puse ante el ordenador y...