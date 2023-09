"No esperaba menos de este festival, es un trocito de México en España"

El cartel del primer Vive Latino organizado en México hace 25 años incluía el lema «¡Dos días de puritito rocanrol!». Y así sigue, sin perder la esencia y manteniendo el espíritu de ser un festival iberoamericano de cultura musical que tiende puentes entre América Latina y España. Buena parte de la audiencia que acudió a esta segunda edición del Vive Latino zaragozano es de origen latino, como Daniel y su pareja, Marilyn, Él es guatemalteco y ella colombiana, y viajaron desde Madrid para disfrutar del festival. «Estuvimos el viernes, lo pasamos demasiado bien y hoy (por ayer) estamos deseando lo mismo. Vinimos a ver a Panteón Rococó, Andrés Calamaro, Julieta Venegas, Juanes, Los Bunkers, Carla Morrison, Jorge Drexler, Loquillo y Los Fabulosos Cadillacs».

Guillermo y Cintia llegaron desde Bilbao. Aunque son de México, país de origen del festival, este fue su primer Vive Latino. «Nos parece increíble. Estamos encantados. Hemos visto a Calamaro, Lila Downs, Carla Morrison… ninguno decepcionó», explicaron.

Marilyn y Daniel, en el escenario Embou Toni Galán

Guillermo y Cintia vivieron su primer Vive Latino España Toni Galán

Yvette y Lili, mexicanas residentes en Portugal y España, respectivamente, destacaron que «el lugar está muy bueno, espectacular, la música, la gente...». «El problema es un poco el calor», dijo Yvette. «Está superbien organizado y hemos visto a Panteón Rococó, como buenos mexicanos.», apuntó Lili.

Arantxa y Fernanda viajaron desde Santiago de Compostela. Son chilenas y asistieron al Vive Latino para ver a sus compatriotas Los Bunkers, «obviamente, y a Anita Tijoux y a Los Fabulosos Cadillacs», contaron. «Hemos estado en otros festivales en España, pero este es el mejor al que hemos ido», afirmó Arantxa. Su amiga Fernanda apuntó que «se nota mucho la preparación. Está genial. Muy guay, como dicen ustedes».

Fernanda y Arantxa, antes del concierto de los chilenos Los Bunkers Toni Galán

Katia (Ecuador) y Álex (Honduras) son una pareja que se desplazó al Vive Latino desde Gerona. «Es nuestro primer festival juntos y ha sido una experiencia inolvidable», contó Álex. Para Katia, lo más interesante fue «el ambiente, la gente y la música. Nos gusta mucho este rollo y todos los escenarios están muy bien».

Desde Cataluña vinieron Viridiana (México) y Miguel Ángel (Extramedura). «¡Soy mexicana con nombre español, chingao, qué bonito! Por la película de Buñuel me llamo así», confirmó ella.

Viridiana, una mexicana con nombre buñueliano en el Vive Latino A. M.

«Es mi primer Vive Latino en España, pero en México he ido como a cinco. Aquí había que vivirlo también. No esperaba menos de este festival, un trocito de México en España, y qué bonito que sea en Zaragoza. Solo me falta Bunbury para que el Vive Latino sea lo que es. Yo tengo que ver cantar a Bunbury en su tierra y morir después. Ya está», sentenció.

Y a tenor del anuncio que el Vive Latino hizo el viernes sobre el concierto del cantante zaragozano en La Romareda el 6 de julio de 2024, Viridiana podrá hacer realidad este profético deseo.