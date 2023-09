Los Fabulosos Cadillacs: "Gozamos cada canción, por eso estamos donde estamos"

¿Qué es lo más bonito que le ha dicho un seguidor?Una vez me dijeron que mis bases de bajo se podían silbar. Eso me gustó muchísimo, lo guardo como uno de los elogios más lindos que me tocaron.

¿Oiremos ‘Matador’ y ‘Mal bicho’, o les pasan de puntillas en algunos repertorios en vivo?Sabemos de la relación de amor-odio de algunos músicos con sus ‘hits’, pero no nos pasa. Disfrutamos tocando todos los temas que hacemos en vivo. Se nota, se ve, no hace falta ponerlo en palabras, ni siquiera falsearlo en una respuesta para quedar bien. Te doy una respuesta sincera: gozamos cada canción, por eso estamos donde estamos, tras toda esta ruta de rock. Las interpretamos felices, y eso es clave para que quienes vienen a vernos lo sientan.

¿Qué tiene este Vive Latino, que tanto gusta a los artistas involucrados en él?El Vive Latino, si no es ‘El Festival’ con mayúsculas, sí está entre los más interesantes que existen en el mundo. Por muchas razones: su capacidad de elegir artistas de diferentes matices y colores, el respeto con el que se nos trata allá, incluyendo a los iniciantes... No es así en todas partes, créeme. Miro mucho ese detalle: he cerrado festivales con los Cadillacs, pero he tocado temprano como solista y con otras bandas como invitado, y el trato no era el que se tiene en el Vive. Hay muchos detalles que hacen de este festival algo único en cuanto a sensibilidad y calidad.