M-Clan: "Zaragoza está en nuestra vida, son muchos años"

‘Carolina’, ‘Miedo’, esa versión del ‘Llamando a la tierra’ de Steve Miller... se las van a pedir seguro. ¿Alguna vez les da pereza tocarlas?No, hombre. A ver... sí cansa en alguna ocasión, pero tocarlas las tocamos, gracias a ellas seguimos aquí. No solamente las que dices, ‘Perdido en la ciudad’ es incluso anterior y siempre la hacemos. A veces, tus canciones más conocidas salvan un concierto de la mediocridad, de ese día en que las cosas no salen... las corea todo el mundo y la cosa se enciende. Lo que no hago es meter material mío en solitario.

En Zaragoza hay cariño hacia M-Clan, ya lo sabe usted.¡Es recíproco! Zaragoza está en nuestra vida, son muchos años, vivencias, conciertos... hay historia en común. El Vive Latino es un festival muy potente y tiene el aliciente extra del reencuentro con muchos amigos y colegas de la música. Conocemos al 90 de las bandas, va a ser un día muy bonito con ese sello de unión con América. Hemos tocado en Argentina y Uruguay, el público de allá es increíble.

¿Cómo lleva usted las lisonjas en lo personal? Siempre se habla de Carlos Tarque como la gran voz del rock español en las últimas décadas.No me va la falsa modestia y, por tanto, tengo que estar agradecido por eso. ‘Prometo estarte agradecido’, que dice Rosendo. Lo que pasa es que no hago mucho caso a esas cosas, son muy relativas. Entiendo que no hay ya muchas voces rockeras como ‘frontman’ y sin guitarra, quizá eso nos haga más singulares. Para mí las grandes voces son Miguel Ríos, Bunbury... hay unos cuantos cantantes brillantes.

¿A quién le apetece ver en el Vive?A casi todos, pero no tendré tanto tiempo. A Drexler, a Morgan, quizá a Muchachito.

Hace 30 años estuvieron en el festival de Benidorm. Cómo cambia el cuento...Efectivamente, en la modalidad ‘pop rock’, junto a unos imitadores de Héroes, el Desierto que Viene, y unos chicos dominicanos, Toque Profundo. No ganamos nada.

El rock no está de moda. Llevan matándolo mucho tiempo. ¿Le preocupa, o todo lo contrario?Quizá algún día acabe muriendo el rock... pero no será ahora, ni pronto. Da igual que no esté de moda, claro: si lo piensas, siempre hubo música muy comercial ajena al rock, pero miro los carteles de los grandes festivales del mundo y sigo viendo a Foo Fighters o Red Hot Chilli Peppers en lo alto.