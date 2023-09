Andrés Calamaro: "No tengo grandes anhelos, como cantor di lo mejor de mí"

Retoma su gira española en la capital aragonesa, al lado del anfiteatro donde actuó en 2008, en la Expo de Zaragoza. ¿Tiene algún recuerdo de aquel concierto y/o de la ciudad, en general?

Sí tengo recuerdos de Zaragoza, claro. He ido con las giras y también a ver toros. Es posible que tenga algún recuerdo puntual de aquel año 2008, pero ahora mismo no lo encuentro, tengo mis sospechas.

Pues se lo voy a poner más difícil todavía. Una de las primeras veces que tocó por aquí fue durante su etapa con Los Rodríguez, en las Fiestas del Pilar de 1991. Les anunciaban como Ex Tequila. ¿Cómo le sentaba aquello entonces?

Los Rodríguez teníamos nombre propio, apellido mas bien. Nunca nos molestó que nos anunciaran como los Ex de Tequila, no a mí por lo menos.

Recordar tiempos pasados ayuda a tener contexto, pero tal vez ahora estamos sometidos a una sobredosis de nostalgia. Creo que usted no es amigo de viajar mirando constantemente el retrovisor...

No soy partidario de la nostalgia, tiene usted razón. No me recreo en recuerdos ni en viejas fotos. Tampoco me encuentro completamente representado en los discos, no sé qué imagen tienen las gentes de mí pero es incompleta, y probablemente injusta.

Con Bunbury hizo una gira y un disco en directo, ‘Hijos del pueblo’, y ahora el artista zaragozano está de regreso a los directos. ¿Volveremos a verles juntos en un escenario?

La música es el arte de combinar horarios.

En las redes sociales se sigue bromeando con aquello de que «todos somos hijos de Julio Iglesias», pero no todos hemos tenido la suerte de cantar con él al alimón un tema propio como ‘Bohemio’...

No creo que haya sido cuestión de suerte. No solamente.

¿Con quién no ha colaborado y/o cantado y le gustaría hacerlo?

No tengo grandes anhelos, como cantor di lo mejor de mí. Nunca había pensado en terciarme con cantantes tan buenos, estoy conforme. Tampoco sé si procede lamentar no haber compartido música con artistas que ya no están entre nosotros.

La cultura atraviesa una ola de puritanismo en relación a la libertad de expresión, el blanqueamiento y la cancelación. ¿No hemos aprendido nada del pasado?

No sé qué decirle, tengo mi propio pasado y espero haber aprendido algo. La distorsión de la tolerancia es un tema fascinante y abyecto. Los años veinte no han empezado gloriosamente para la cultura. Permítame abreviarme.

En el momento actual, lanzar álbumes completos es casi una rareza. Con el material que tiene grabado e inédito usted podría seguir publicando dos, tres, cuatro, cinco vidas... ¿Cuántas canciones suyas no han visto la luz?

Es difícil de calcular porque mayormente son grabaciones realizadas en formatos obsoletos o no completamente profesionales; buscaba una o varias direcciones conceptuales, grabando muchas horas por día y en un interesante confinamiento de soledad asistida. No son solo conciertos o partes de un disco que permanecen inéditos, y son cientos, probablemente miles de grabaciones, en alguna de las cuales me encuentro mejor representado que en la discografía industrial o como cantor.

Un rockero como usted, aunque ya no le motive hacer giras, conciertos o publicar discos como antes, no piensa en cortarse la coleta…

Todos pensamos en cortarnos la coleta (el retiro indefinido de los toreros), algunos lo hicimos o lo intentamos. Son dos formas de vida y me gustan ambas dos; así quedarme en casa para disfrutar de una vida mundana, tomando café y leyendo los periódicos, como seguir tocando y viajando.

Rock & roll, toros, deportes, política… cualquier cosa que opine sobres estas materias se sirve rápidamente en un cóctel mediático que le ha dejado alguna que otra resaca en internet y en los medios de comunicación… A estas alturas ¿se ha acostumbrado ya a lidiar con cualquier toro que le pongan?

Me fío del contacto real con personas y siempre me tratan con el mayor respeto y gratitud. Internet proyecta una sensación completamente irreal donde el valor de las opiniones importa; el conjunto orwelliano de medios y redes es lamentable. Pueden burlase y negarme los otros, pero tengo razón.