La 'fashion film' del oscense Pablo Berdún competirá con Dior o Calvin Klein en Londres

Tom Ford, Ralph Lauren, Calvin Klein, Dior o Hugo son algunas de las firmas que competirán por en la próxima edición del London Fashion Film Festival, que se celebrará en la capital británica los días 19 y 20 de septiembre. Y junto a ellas se ha colado también Freving, una marca independiente de moda ‘streetwear’ de Madrid, gracias al talento artístico del joven productor y realizador audiovisual oscense Pablo Berdún.

Su ‘fashion film’ (anuncio publicitario con temática de moda), que lleva por título ‘La libertad de vivir sin miedo’, es una de las nominadas en la sección oficial de este festival creado en el año 2013 y que reúne "a lo mejor y más brillante de las industrias del cine y de la moda para mostrar talentos creativos". En él se proyectan documentales, películas, cortos y spots seleccionados en base a criterios como el estilo, el impacto, la historia o mensaje que hay detrás o la sostenibilidad.

Y aunque resulte un tópico, Pablo Berdún asegura que estar ya en esa lista de candidatos es un premio para él. "Obviamente sería mejor ganar, pero me da igual, estoy ya muy contento", afirma este joven de 25 años que empezó el grado de Comunicación Audiovisual pero lo dejó "porque no era lo que yo buscaba ya que tenía cero de prácticas!. Entonces decidió hacer un grado superior de realización en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza (CTA) y ahora está terminando un máster en Dirección de Cine en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid.

Empezó con las batallas de rap

Su trayectoria en el mundo audiovisual arrancó como ‘filmmaker’ en la liga profesional de batallas de rap. También creó y dirigió los Freestyle Master Awards, los primeros premios oficiales de esta disciplina de rap, cuya última gala se celebró este año en Colombia. Además, ha dirigido, producido y montado numerosos videoclips de artistas independientes de música urbana y spots comerciales.

Ya como trabajos de fin de máster dirigió y guionizó el corto ‘Mi religión’, que ya ha sido seleccionado en un festival de Sicilia, y el spot que ha sido nominado ahora en Londres. "He probado distintas disciplinas pero lo que más me gusta es la dirección y es lo que estoy enfocado ahora, aunque a veces me toca hacer otros papeles", señala. Y es que también hace sus pinitos dentro del mundo de la fotografía.

El ‘fashion film’, de poco más de dos minutos de duración, ahonda en los conceptos de miedo y de libertad que encajan con la filosofía de la marca y también con la suya propia a nivel personal. Y para ello utiliza voces en off a modo de documental y espectaculares escenas de deportes de riesgo como el surf, el skate o la BMX. "El máximo censor de la libertad es el miedo y cuanto más sientas, menos libre vas a poder ser", subraya. La música del spot es completamente original y ha sido compuesta por la también oscense Almudena Almazor.

Fotograma de ‘La libertad de vivir sin miedo’, de Pablo Berdún. P. B.

Fue seleccionado para un festival de Bogotá (Colombia) pero reconoce que le ha sorprendido la nominación de Londres "porque presenté la solicitud hace meses y ya pensaba que la habían rechazado". Espera poder asistir en persona a la gala que tendrá lugar en el Vue Cinema West End "porque es una locura poder estar en esa lista con marcas tan grandes de moda", resalta. Su experiencia ha sido tan positiva que «quiero hacer más películas de este tipo porque me gustó mucho el formato», asegura.

Ahora solo falta por conocer la categoría o categorías a las que optará. Entre ellas está mejor documental de moda, película de moda, director, director artístico, anuncio, película de moda lgtbq, película de moda estudiantil, talento emergente, efectos visuales, música, escenografía, vestuario, diseño de accesorios, maquillaje, peinado o animación 2 D y 3D, historia o fotografía.

Sus próximos trabajos son el rodaje de un videoclip que ya tiene programado para dentro de dos semanas en Madrid y, a medio plazo, una colaboración con el cantante oscense Fernando Núñez Bernad para crear una fusión entre su disco y un cortometraje creado por Berdún.

«No tengo otro plan b»

Pese a su juventud, este realizador oscense tiene muy claro que quiere seguir el camino de la dirección de cine. "No tengo otro plan b en mi vida porque me encanta el mundo de los audiovisual y cada vez lo disfruto más", dice. Y aunque está intentando crear una red con gente de Huesca que esté vinculada al sector artístico para poder impulsar proyectos sin tener que moverse de casa, admite que por ahora se ve obligado a buscarse la vida en Madrid "porque más del 80% de la industria se mueve allí".