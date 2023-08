La oscense Laura Torrijos inicia la carrera a los Goya con su corto sobre el acoso escolar: "Sería un sueño"

La cineasta y actriz Laura Torrijos-Bescós (Huesca, 2000) ha dado un primer paso en la carrera hacia los Premios Goya después de que 'Y Eva también' ya sea oficialmente candidato a la nominación a mejor cortometraje de animación en la 38ª edición de estos galardones, los más prestigiosos del cine español y de los más importantes a nivel europeo.

La oscense, que es vicepresidente de la Academia de Cine Aragonés, asegura estar "muy contenta" por este primer paso ya que, como confiesa, "los Goya siempre han sido un sueño para mí". "Es verdad que una candidatura está lejos del premio, pero aún así está un poco más cerca de lo que estaba yo antes y me hace muchísima ilusión", recalca.

Estrenado en noviembre en la Muestra de Realizadores Oscenses, el trabajo ha tenido un amplio recorrido por distintos festivales de España, donde ha cosechado algunos premios, y también de otros internacionales como Colombia, Chile y Egipto. Aunque confiaba "mucho" en el proyecto, no se esperaba que llegara tan lejos. "Siempre me pongo en los peor porque si luego llegan buenas noticias, me alegro mucho, pero si no, no me pongo tan triste", admite.

Con todo, una de las cosas que más valora es la repercusión que pueda tener el tema central del corto, el acoso escolar que sufrió ella misma. 'Y Eva también' incluye una parte más de ficción "pero está basado en lo que yo viví y mi madre vivió y cuenta mi historia con el bullying porque una de las principales intenciones era esa, que se hablase del acoso escolar, que parece que es un tema tabú porque decimos que son cosas de niños y lo evitamos", subraya

A partir de ahora, Laura Torrijos-Bescós y su equipo intentarán hacer "el mayor ruido posible" para que los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España vean el corto y lo voten. Hasta el año pasado, se hacía una selección de 15 trabajos, pero esta vez no conocerán el número exacto hasta que se cierren las votaciones a finales del próximo mes de noviembre.

'Y Eva también ha recibido otras seis nominaciones en los Premios Simón del cine aragonés en la categorías de mejor cortometraje, mejor dirección de producción, mejor banda sonora original, mejor dirección artística, mejores efectos especiales y mejor obra por su contribución social. En esta última ya recibió en 2021 el galardón por su trabajo ‘Otra forma de caminar’.

El equipo técnico se completa con Carlos López (responsable de la animación), Ana Bescós, Ángel Gonzalvo y Du Cardelin Studio (producción), Juan Remacha (montaje y posproducción), Nacho Moya (sonido) y José Ángel Almunia (música).