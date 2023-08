Laura Torrijos, cineasta y actriz: "Hay que hablar del acoso, la salud mental, el suicidio. Están ahí"

Descartó usted la abogacía a muy temprana edad.

A los 6 años, mis padres me apuntaron a la extraescolar de teatro para que hiciera amigos. No fue así, pero salí convencida de que quería dedicarme al arte.

¿Quería parecerse a alguien?

De tan pequeña no, y de más mayor, tampoco. Me encantan Wes Anderson o Kenneth Branagh, pero no son referencias artísticas, sino personas que admiro por lo que han hecho. Mi familia sí es referente y apoyo: mi padre era actor y escritor, y mi madre ha trabajado en el festival de cine de Huesca toda la vida. He crecido visitando exposiciones, con cine clásico cada fin de semana en casa…

¿Se topa con mucho paternalismo en el día a día de su trabajo?

Sí, del mal entendido. Tengo mensajes de gente del mundillo que dicen literalmente «no sabes nada porque eres joven e idiota». Pides una cámara y te dan la mala, pides una subvención y estás al fondo de la fila…

Se lleva 50 años de edad con María José Moreno, su presidenta en la Academia del Cine Aragonés. ¿Cómo recibió su propuesta de ser la vice?

Me puse nerviosa, no me veía capaz, pero pensé que se estaba abriendo un espacio para gente joven, para atender más a Huesca en el sector, y vi que sí, que quería estar. La gente habla de la importancia de la juventud, pero creo que la clave es contar con la opinión de los jóvenes, que la pidan antes de abordar temas que nos afectan. Creo que el equipo es muy potente, y que haremos grandes cosas.

¿Qué necesita la gente joven, además de ser escuchada?

Queremos tener voz. Personalmente me he involucrado mucho en pelear contra el acoso escolar, que sufrí en carne propia. Hay que ir al colegio y preguntar a quien sufre, más allá de consultar a expertos, que también. Si ven entre los escolares afectados respuestas que se repiten, quizá sea ahí donde hay que insistir.

Hay dos frases que oye casi todo artista en Aragón: "Para progresar hay que irse a Madrid" o "Madrid es una jungla, no hace falta irse". ¿Qué piensa?

No es indispensable irse. Tengo un representante, y me consigue pruebas ‘on line’: si debe ser presencial, voy y vuelvo en el día. Trabajo en Huesca, de lo mío: soy profesora de interpretación con niños de 6 a 12 años y también con adultos, estuve en la dirección de ‘casting’ de ‘La abadesa’, la película de Antonio Chavarrías, hasta diciembre del año pasado... trabajo hay.

Su corto ‘Y Eva también’ cautiva y sobrecoge al mismo tiempo.

No es una historia feliz. En el cine sale mucho lo de robar el bocadillo o el dinero del almuerzo, y luego todos tan amigos. No es así: recibes un puñetazo, y muchos años después ese golpe te sigue generando ansiedad y depresión. Soy vecina en Huesca de una de las chicas que más me acosó en el colegio: si tenemos hijos ambas en tiempos similares, perfectamente podrían ir al mismo curso en el mismo colegio, enfrente de casa, y la historia podría repetirse.

Es una reflexión que, dicha en voz alta, asusta.

Es incómoda, lo sé. La gente no quiere hablar de esto, pero creo que hay que hablar de las cosas incómodas, del acoso, de la salud mental, del suicidio. Están ahí.

¿Tenemos el mundo que queremos, o el que merecemos?

Me importan los derechos humanos, me importa que la gente de mi edad no se radicalice, que no tenga que oír cosas por llevar una pulsera del orgullo fuera de finales de junio o principios de julio, que parece el periodo tolerado.

‘Y Eva también’ aún tiene recorrido, se estrenó en noviembre.

Luchamos por la nominación a los Goya, aunque ya no hay ‘short list’ de 15 cortos. Me gustaría mucho: si no, adelante. Puedo decir con orgullo que se usa como trabajo de apertura del máster contra el acoso escolar de la Universidad Internacional de Valencia.

¿Qué viene ahora?

Otro corto, ‘Ratón’. Buscamos financiación. Creo mucho en el proyecto, trataremos de rodar a final de mes. Es una historia de amor.

Usted es de perseguir retos. ¿Sueña con llegar a Hollywood?

Sería increíble llegar allá, sería maravilloso ganar un Óscar, pero el auténtico sueño es vivir de esto.