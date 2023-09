Las salas de conciertos de Zaragoza vuelven con fuerza: Luna, Wedding Present, Eli Paperboy, Sonics…

Agosto -con muy contadas excepciones- es tiempo de silencio en las salas de conciertos de Aragón. Estos recintos ceden a ciclos y festivales su labor con la música en directo. Un protagonismo que retoman este mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de una nueva temporada. Un regreso a la actividad atestado de interesantes y variadas propuestas con nombres internacionales, nacionales y locales.

"Afrontamos la nueva temporada con ilusión, con el reto de mantener los buenos resultados de la anterior, la primera realmente normal después de la pandemia. Tras el parón veraniego, las salas tenemos preparado un arsenal de propuestas con una gran variedad estilística", explica Javier Benito, propietario de la Lata de Bombillas y presidente de Aragón en Vivo, la asociación que aglutina al 95% de salas de la Comunidad.

Y profundiza en la lista de tareas prioritarias del colectivo: "Nos proponemos seguir trabajando en la renovación de públicos y en la visibilidad de las propuestas femeninas. Pero si algo nos tiene expectantes es la configuración de los equipos de Cultura de las diferentes instituciones, con los que esperamos reunirnos lo antes posible para tratar de consolidar los avances de los últimos años e incluso tratar de mejorar los acuerdos y ayudas vigentes hasta ahora".

El Rock & Blues vuelve a ser uno de los locales más prolíficos y activos. Una apuesta que redobla para celebrar su vigésimo aniversario. Una efeméride para la que se ha creado un ciclo específico que arrancará por todo lo alto el 13 de sepiembre con el ‘soulman’ de Boston Eli Paperboy Reed, cuya última comparecencia en la capital aragonesa acaeció hace un lustro. El ska de la banda bilbaína Akatz (16 de septiembre) dará paso a una formación histórica neoyorquina, The Dictators (22 de septiembre), precursora del punk. El rock puramente estadounidense dejará su sello con The Screamin’ Cheetah Wheelies (1 de diciembre) y The Steepwater Band el día siguiente.

Otro clásico de la casa es el XXX Bourbon Festival, que abrazará su séptima edición con Electric Alley (27 de octubre), Sunny War (31 de octubre), Pokey Lafarge (2 de noviembre), Sarah Shook & The Disarmers (10 de noviembre), Dylan Leblanc (16 de noviembre), The Kleejoss Band (18 de noviembre) o Kassi Valazza (24 de noviembre).

En la programación ordinaria –la mayoría de entrada gratuita– sobresalen propuestas como The Delines (6 de septiembre), The Pine Hill Haints (23 de septiembre), Nick Dittmeier & The Sawdusters (5 de octubre), el zaragozano Jorge McFly versionando a Más Birras (10 de octubre), Steve Wynn (19 de octubre), Songs from Canada con Danny Michel y Gordie Tentrees (25 de octubre), Fruit Tones (26 de octubre), Joel Sarakula (1 de noviembre), Dylan Bishop Band (19 de noviembre) y White Coven (22 de diciembre).

El Zombie Sounds Fest

La Casa del Loco aprieta el acelerador con Jared James Nichols y Ben Poole (21 de septiembre), The Fuzillis y New Tones (22 de septiembre), La Habitación Roja (3 de noviembre), The Sonics (11 de noviembre), Tito Ramírez (17 de noviembre) y Chucho (23 de diciembre). Muchos de estos recitales están integrados en el ciclo Zombie Sounds Fest, que también desembarcará en la sala Zeta con Pelazo (8 de septiembre), Vanity Mirror (29 de septiembre), Frank Harvey y Raunchy! (30 de septiembre), Grade 2 (25 de octubre), Mirror, mirror (9 de noviembre), Fleshtones (14 de noviembre), Apartamentos Acapulco (25 de noviembre)...

A falta de confirmar y anunciar nuevas fechas, la sala Oasis de la capìtal aragonesa ya ha cerrado la actuación de la banda andaluza de rock-folk Saurom (30 de septiembre), la gira de despedida de El Columpio Asesino (27 de octubre), el preciosismo pop de Stephen Merritt con sus Magnetic Fields (5 de noviembre) e Iván Ferreiro (1 de diciembre) con su disco ‘Trinchera pop’.

Eli Paperboy Reed actuará el 13 de septiembre en el Rock & Blues. H. A.

El Centro Musical Las Armas de Zaragoza arrancará con los versos afilados y los sonidos urbanos de Blake (9 de septiembre), el funk y el hip hop de The Wave y R de Rumba (15 de septiembre), la psicodelia del Zgz Psych Fest (16 de septiembre), el hard rock de los veteranos Dare y FM (20 de octubre), los superhéroes del indie americano Luna (vermut el 28 de octubre), el postpunk de Belako (28 de octubre), el dúo catalán Cala Vento (10 de noviembre), el cuarteto madrileño de punk Shego (16 de noviembre), la orfebrería pop inmarcesible de Wedding Present (20 de noviembre), el joven talento alagonés Lionware presentando nuevo disco (24 de noviembre), el indie de Triángulo de Amor Bizarro (15 de diciembre) y la fiesta del décimo aniversario del colectivo Zaragoza Feliz Feliz (23 de diciembre).

Del indie al urban

La sala López de Zaragoza profundizará en su apuesta por los sonidos urbanos y el indie. Un cartel en el que figuran Karavana (29 de septiembre), Lake (30 de septiembre), B-Movie (7 de octubre), Arce (20 de octubre), Malmö 040 (21 de octubre), Marc Seguí (3 de noviembre), Angel Stanich (18 de noviembre), Recycled J (25 de noviembre), Rafa Espino (1 de diciembre), Hard GZ (2 de diciembre), Paula Koops (8 de diciembre) y Jimena Amarillo (16 de diciembre).

En la Lata de Bombillas la acción será trepidante. Estas son algunas de las delicias sonoras: My Expansive Awareness (15 de septiembre), Spirit Award (30 de septiembre), Jimmy Whispers (5 de octubre), Zack Keim (6 de octubre), Dropkick (14 de octubre), El Brindador (20 de octubre), The Rubinoos (26 de octubre), Andy Shauf (27 de octubre), The Liquorice Experiment (5 de noviembre), Antifan (10 de noviembre), Sfistikated (11 de noviembre), Rosin de Palo (23 de noviembre), The Sadies (25 de noviembre)...

En la Campana Underground la ración musical estará servida por El Brindador (8 de septiembre), Danilo Sepúlveda cantando a Víctor Jara (10 de septiembre), el acústico de Crisálida (16 de septiembre) y Silvia Soláns y David Mas (29 de septiembre).