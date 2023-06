Los músicos aragoneses alzan la voz en su gran día: "Hay que dignificar la profesión"

Desde 1982 Europa celebra cada 21 de junio el Día de la Música. Una fiesta nacida con el objetivo de promocionar las propuestas musicales de todos los géneros, tanto de artistas e intérpretes profesionales como aficionados. Una fecha que en Aragón se plasmará en conciertos como el de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza en la plaza de Mariano de Cavia de la capital aragonesa (19.30) y el de Cuti Vericad y los Coringas en la sala Creedence (21.00).

Para medir la temperatura del sector musical en Aragón, HERALDO traslada dos preguntas a bandas, cantantes y propietarios de salas. La primera es: ¿Qué es y supone la música para ti? Y la segunda: ¿Qué reivindicación lanzas para mejorar la situación del sector?

Viki Lafuente

La cantante zaragozana Viki Lafuente. Toni Galán

1.- La música para mí es un canal de comunicación tanto hacia el interior como hacía el exterior, aligera el peso de la búsqueda de la palabra correcta para dar paso a la liberación de la expresión sin barrera. Para mí es terapia, un acompañamiento hacia el autoconocimiento, una herramienta poderosa de transmisión social, cultural e histórica. En ella vive la historia y el alma de la humanidad.

2.- Hay que dignificar la profesión... Si bien una crea por amor al arte y a la expresión, también hay que verlo como un oficio al que le inviertes muchísimas horas y dinero para construir algo que va a alimentar y a acompañar a la sociedad y a la historia cultural. Es una 'profesión iceberg' poco agradecida en ese aspecto de inversión, así como en el aspecto de lo que cuesta que se reconozca y ponga en valor la necesidad que tiene la mente y el alma humana del arte... entre muchas otras cosas como herramienta antiestrés en ésta sociedad hiper medicada en la que vivimos. Quien diga que no es necesario miente, no hay nadie que no tenga una canción esencial, un poema que le regaló las palabras que no encontraba, una pintura favorita para perderse y pasear por sus trazos una fotografía que le lleva a lugares íntimos, un libro que le ayuda a recordar... El arte nos salva y nos acuna, nos sacude y nos consuela... Detrás de todo esto hay personas que deben ser reconocidas dignamente para poder seguir creando y cuidando de lo intangible del bienestar del alma, de la insoportable levedad del ser, expresando lo inexpresable.

Lionware

El artista alagonés Lionware. José Miguel Marco

1.- La música para mi ha sido una de las compañías más importantes que he tenido en la vida. Puede ser lo que más me haga disfrutar del mundo o también lo que más me destroce. La sensación de descubrir una melodía o un sonido por primera vez es mi adicción, pero también puedo estar meses sintiendo su ausencia cuando no aparece. No tengo claro si la música es la maldición o el significado de mi vida.

2.- Quizá repensaría el qué se quiere conseguir de la forma en la que se enseña, contando la historia de la música del siglo XV en los institutos o colegios. Tiene importancia, es un hecho. Pero la música es otra cosa, la historia se escribe en palabras después de la partitura, y a los chavales les importa poco Wagner, habría que pensar cómo hacerles entender qué significó sin darles un tostón, sensibilizando. Creo que la música va más de sentimientos y autoconocimiento, y trabaja directamente eso que nos hace humanos... Justo como un disco de Tom Waits.

Johnny Garso





El cantante zaragozano Johnny Garso. Dunsain

1.- Para mí la música ha sido una salvación, ha servido como catalizador de todos mis problemas y como arma curativa de todos ellos, me produjo el sentir que había encontrado mi 'ikigai' con 16 años y a día de hoy sigue siéndolo.

2.- Creo que si pudiera reivindicar algo sería que apuesten por los sonidos arriesgados, por las nuevas propuestas y que ojalá la industria y medios no sólo premiaran en general y a grandes rasgos las apuestas más 'creadas' como producto y desde mi punto de vista “vacías” en contenido y mensaje.

Cuti Vericad

El músico y cantante jaqués Cuti Vericad. Toni Galán

1.- La música es el motor principal de mi vida. Hacer música para mí es liberador y terapéutico. No puedo imaginar mi vida sin ella. Es bálsamo y anestesia para las heridas. Me permite viajar física y espiritualmente con su gran poder evocador. Es mi sustento, mi oficio, mi hobby y mi pasión. Sinceramente, no me imagino haciendo otra cosa que no sea dedicarme en cuerpo y alma, con abnegación y entrega, pasión y vocación (a veces suicida) a este oficio .

2.- La situación siempre ha sido complicada, al menos para mí. La única reivindicación que se me ocurre es pedir a la gente, al público, que consuma música. Que acuda a conciertos y compre discos.

Álex Hyde

El cantautor zaragozano Álex Hyde. Heraldo.es

1.- Es una vocación. Y esto no es fácil de averiguar, yo hace muy poco tiempo que lo sé, porque en mi adolescencia fue algo impulsivo, nada reflexivo. Pero ahora mismo no sé qué haría sin esta vocación, creo que es lo que me mantiene a flote. Aunque suene a topicazo, he de reconocer que en mi caso es absolutamente cierto: en los peores momentos la música siempre está ahí para ti. A veces digo que de lo que más satisfecho y orgulloso estoy en mi vida es de haber aprendido a poder cantar una canción acompañándome con el piano, porque nunca pensé que sería capaz de tocarlo, mi instrumento siempre fue la guitarra. Siempre ha sido la música una forma de vida para mí, no sólo un estímulo sonoro o una emoción auditiva. Va mucho más allá, soy de la escuela de las tribus urbanas, cuando la música significaba toda una estética -no sólo visual- que había que defender muy seriamente. Aunque ahora me tomo bastante menos en serio a mí mismo, cosa que celebro.

2.- La verdad es que no tengo ni idea. Hace años me atrevía a opinar, ahora no me atrevería. Comenzamos en esto sin pedir nada a cambio y creo que muchos seguiríamos haciéndolo así hasta el final.

David Angulo

El músico y productor David Angulo. Guillermo Mestre

1.- La música es el verdadero alimento del alma y la fuerza que lo cambia todo. Para mí la música es mi mejor forma de expresarme, con lo que me muestro más sincero y sin miedos.

2.- Mi reivindicación la tengo clara: dar mucha más importancia a la música en la educación, desde las bases, educar a los alumnos en el amor y pasión por la música en todas sus variantes y con todo lo que les puede enriquecer y aportar a su crecimiento emocional y dotarles de mayor criterio musical para el día de mañana.

Sergio Vinadé

Sergio Vinadé, miembro de Tachenko y del Niño Gusano. Francisco Jiménez

1.- La música es una de las pocas cosas que sin necesidad de explicación o aprendizaje encajan en nuestra mente. La hacen vibrar en el sentido literal en frecuencias únicas y es un catalizador sentimental único. Es en definitiva una de las cosas a las que merece la pena dedicar la vida.

2.- Para mejorar la situación deberíamos potenciar sin duda la vuelta a las salas y la asistencia a los conciertos pequeños. Se ha iniciado un camino de difícil retorno y que lleva inevitablemente al precipicio de los eventos masivos sin sentido y las orquestas de bandas sonoras.

Joaquín Pardinilla

El multiinstrumentista Joaquín Pardinilla. Guillermo Mestre

1.- La música es uno de los mayores placeres y retos a los que puede aspirar un ser ser humano. Sin campo semántico (aparte quedan las letras de las canciones), su lenguaje abstracto nos lleva a otra lectura de la realidad, a otro nivel de contemplación, de goce de los sentidos y de conocimiento. La música significa exigencia intelectual, creatividad y rigor, conocimiento y estudio, disciplina siempre; es lo que nos une en lo inexpresable, más allá de las palabras. Toda esa disciplina es gozo, como el mismo acto de tocar.

2.- La música ahora no está nada bien. Los cambios tecnológicos de los últimos 40 años han transformado la realidad laboral, las relaciones económicas. Apenas quedan músicos profesionales (desconozco el mundo de la música clásica). La enseñanza musical es el refugio en el mejor de los casos, la base desde la que sobrevivir. No se me ocurre exactamente qué reivindicar, todo es muy complejo ahora. La música inunda todo y a mismo tiempo ya no tiene apenas valor. Creo que hay que reivindicar y vivir la experiencia de la música en directo, del concierto, y el público debe ser consciente de la necesidad de pagar su entrada. Creo que debemos empezar por ahí. Reivindico músicos y música de verdad, tangibles, más allá de virtualidades; reivindico que la música adolescente no sea corriente principal en la música popular ni se nos inunde con su ínfima calidad. Reivindico la salud de nuestros oídos: en general los espacios habitables no huelen mal y se ven dignos, pero sin embargo suenan fatal, con fondos musicales que invitan a salir corriendo. Bastaría con no poner música y dejar el silencio. Las instituciones deben mantener el apoyo a la música, buscando la manera más efectiva de hacerlo, lo que no es fácil.

Óscar Gómez (In Materia)

Óscar Gómez, voz de In Materia. I. M.

1.- Me fascinan muchas cosas de la música, desde esa parte efímera pero imborrable de un buen concierto, hasta lo indescifrable de cómo una canción nos puede afectar en cómo vemos las cosas o incluso cómo nos consigue conectar con otros.

2.- Como músico creo que lamentablemente hay muy poco espacio para todo lo que no sea la música de masas. Los canales públicos tampoco hacen mucha labor para promover el trabajo de los músicos y músicas emergentes. Por eso es necesario un tejido musical local que permita a las bandas que empiezan exponer sus proyectos y por supuesto apoyar a las salas que apuestan por ello.

Javier Benito (presidente de la asociación de salas)

Javier Benito, propietario de la Lata de Bombillas. Oliver Duch

1.- La música para mí comenzó siendo una afición y ha terminado siendo un modo y un medio de vida. Es de lo que vivo, lo que me reconforta cuando las cosas no van bien, lo que me anima cuando estoy triste, lo que me hace venirme aún arriba cuando estoy feliz. Pero no soy sólo yo, lo veo en la gente que viene a las salas, en cada concierto, en cada festival. La música, especialmente la música en vivo, es medicinal y curativa y nos hace seres más sociales y felices. Y eso se vio perfectamente durante la pandemia y después de ella. La gente quería y necesitaba su dosis de música, de cultura.

2.- Hay que cuidarla, protegerla y promoverla desde todos los ámbitos de la sociedad. Públicos y privados. Yo siempre he defendido que sobre todo hay que cuidarla desde la base, introduciéndola en el sistema educativo, no sólo como una materia, llevar la música en vivo a colegios, institutos y universidades. Apoyar a los jóvenes que empiezan en ella. A las pequeñas salas donde esos jóvenes darán sus primeras actuaciones. A los locales de ensayo y estudios de grabación. Crear un tejido, un caldo de cultivo del que surjan continuamente nuevos talentos. Tener una visión menos mercantilista y más social de la música. El resto vendrá solo.

Jorge Martínez (Despierta McFly y Los Guajiro)

El músico y poeta zaragozano Jorge Martínez. Juan Moro

1.- La música es un lenguaje infinito, bálsamo perfecto para cualquier circunstancia y en mi caso, una manera de vivir como decía Leño.

2.- Creo que la situación del rock and roll y de la música popular en general mejoraría ampliando las infraestructuras públicas en las que se programase a los grupos de la tierra con cachés dignos. De igual modo, algo que se intentó en la pandemia, el colectivo de artistas debería unirse solidariamente para luchar por los derechos, por ejemplo, de cotizaciones a la Seguridad Social.