Quevedo repite como artista más escuchado del verano y su tema 'Columbia' es la más escuchada en España, según Spotify

El artista canario Quevedo ha logrado por segundo año consecutivo ser el cantante más escuchado del verano en España. Un éxito que también repite con su canción 'Columbia', al ser el tema más escuchado en los meses estivales, según ha revelado Spotify.

Los resultados, comprendidos entre el 29 de mayo y el 21 de agosto, muestran que, a nivel nacional, la canción más escuchada del verano por los usuarios de Spotify ha sido 'Columbia'. El tema, que salió publicado el 7 de julio, ha conseguido permanecer de número uno durante siete semanas.

Así, este sería el segundo año consecutivo en el que una canción de Quevedo se posiciona como la más escuchada del verano en Spotify, ya que su colaboración con Bizarrap en 2022, 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52', encabezó el ranking del año pasado.

Asimismo, Quevedo se posiciona como el artista con más apariciones en el 'top 20' de las canciones del verano, ya que figura con cuatro canciones. Tras el éxito de 'Columbia', el segundo tema más escuchado del verano en España ha sido 'LALA', de Myke Towers.

La tercera posición la ocupa 'Polaris- remix', de Saiko, Quevedo, Feid y Mora; el cuarto lugar "Where she goes', de Bad Bunny, y 'Los del Espacio', de LIT killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK se posiciona como la quinta en la lista de temas más escuchados del verano en España.

Una vez más, la música en español retoma su posición como la favorita entre los oyentes de España. Además, aparte del reggaetón y el pop , la bachata es uno de los géneros favoritos de los usuarios españoles.

Así, dentro del 'top' de canciones que no han parado de sonar este verano en España también destacan 'Vagabundo', de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle; 'Arena y Sal', de Omar Montes, Saiko y Tunvao; 'El Cielo', de Sky Rompiendo, Feid y Myke Towers; 'El Merengue', de Marshmello y Manuel Turizo, y 'Baby Hello' de Rauw Alejandro y Bizarrap.

'Ella baila sola', canción más escuchada en verano en todo el mundo

A nivel mundial, Spotify ha desvelado que 'Ella baila sola' de Eslabón Armado y Peso Pluma ha sido la canción más escuchada en verano. El tema ha cosechado más de 390 millones de reproducciones en Spotify.

Tras esta canción aparecen 'Where she goes' de Bad Bunny y 'Seven' de Jung Kook y Latto, que cierran el podio.

Asimismo, Peso Pluma también se ha hecho con otros dos puestos en el 'top 20' mundial con 'La bebe - remix' y 'Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55'.