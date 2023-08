David Angulo:  "En estas fechas desconecto y disfruto del tiempo con mi familia y los amigos"

Parte de sus vacaciones transcurrieron en plena campaña electoral ¿Dónde las ha pasado?

Estuvimos (después de dejar hecho mi voto por correo) en varios sitios: un campin en Altafulla, la casa que tenemos con nuestros amigos, un viaje recorriendo en furgoneta y tren Austria, y también una semana en Tenerife.

Para usted, ¿es una cuestión innegociable llevar la guitarra como parte del equipaje?

Depende, a veces si que me la llevo, otras es un poco imposible si ya vamos con mucho equipaje. Algún ukelele me he llevado alguna vez, o alguna armónica, je, je…

Y en este mes de agosto, ¿qué planes tiene?

Ahora ya me reincorporo al trabajo con varios proyectos nuevos, algún estreno teatral y en un par de semanas comenzaremos a preparar la nueva temporada de ‘Oregón TV’, ¡la 18ª!

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida, o uno que repetiría si pudiera?

La verdad es que es difícil elegir entre tantos viajes felices en diferentes épocas. De niño recuerdo dos viajes con mis padres y mi hermano que disfrutamos mucho: La Línea de la Concepción y Santander. De joven, viajando con amigos y amigas, varios por Francia, Grecia, Nueva York, México, etc. Y ya con Marisol y mis hijas, son todos muy especiales, pero este año en Austria ha estado genial, el año pasado en Florencia y Venecia, el verano de Mérida y Extremadura…

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

Recuerdo ahora que una vez me quedé encerrado dentro de mi coche en Monegrillo después de hacer un concierto esperando a que acabara el pifostio que estaban montando con el toro de fuego y unos bailarines. Tuve que esperar allí casi una hora de chispas. También, el otro día actuando en Fréscano con Marisol iba todo genial hasta que al final del bolo nos empezaron a atacar una especie de cucarachas con alas que se nos metían por todos lados.

¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días (conciertos, teatro, festivales…)?

Aprovecho para dedicar más horas a la lectura (acabo de terminar el estupendo ‘Cuidate de mí’, de María Frisa, y empiezo el último de Maggie O’Farrell). Me gusta mucho ver a músicos callejeros por donde viajo y ver teatro o festivales tan magníficos como el Manhattan de Murillo de Gállego.

¿Qué vivencias asociadas a su infancia o adolescencia tiene de esta época del año?

Recuerdo con mucho cariño y nitidez los veranos que pasábamos en casa de mi tía Fina en Vilanova y la Geltrú, con mis abuelos también; el mes que pasábamos en Cornudilla, el pueblo de mi padre en Burgos, con mi abuela Felicitas y mis decenas de primos y tíos y todos los amigos que teníamos allí que veíamos solo en verano. También tengo un gran recuerdo de más mayor cuando trabajábamos en las colonias de Jaca. Lo pasábamos genial.

¿Qué plan cumple de los que se propone en estas fechas: descansar, desconectar, componer..?

Desconectar y divertirme, disfrutar de más tiempo con mi familia y los amigos, sobre todo.

¿Qué concierto está vinculado a un verano inolvidable para usted?

Diré varios conciertos míticos vividos en Pirineos Sur: Michael Nyman (durmiendo al raso en el pantano, calentándonos con moscatel), Rubén Blades, Carlinhos Brown, Depedro… (y los nuestros, el de Labordeta o Carmen París).