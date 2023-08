Ayo Edebiri: "Nunca me había sentido tan en sintonía con un personaje y con un equipo"

Ayo Edebiri (Boston, EE UU, 1995) es comediante, escritora, productora y actriz. Reconocida en Estados Unidos por presentar el podcast 'Iconography' junto a Olivia Craighead, Edebiri participa en 'Colegio Abbott' y en 'The Bear', donde interpreta a la chef Sydney Adamu a las órdenes del protagonista Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White).

Disney+ ha estrenado en España la segunda temporada de este restaurante ubicado en Chicago, donde Sydney y Carmy van uniendo fuerzas culinarias mientras intentan transformar la tienda de sándwiches en un restaurante de alta cocina. Candidata a trece premios Emmy, incluida la mejor comedia, la serie centró la mayor parte de su primera temporada en la relación de los protagonistas dentro de la pequeña cocina.

En la nueva temporada, Carmy ha desmantelado el pequeño local para convertirlo en el elegante restaurante Bear, el tipo de lugar donde puede volver a conseguir las estrellas Michelin que ganó como chef en Nueva York. Ahora tendrá que enfrentarse a los problemas burocráticos, con los proveedores y el personal que tiene este nuevo negocio. Lo hará con la ayuda de Edebiri, que concedió entrevistas para promocionar 'The Bear' antes de la huelga de actores en Hollywood.

¿Cómo se enfrenta su personaje a la segunda temporada de la serie?

Me siento muy orgullosa de la segunda temporada porque hemos logrado mantener el tono de la primera sin comprometer su esencia. Los detalles de la trama prefiero no desvelarlos.

Ha escrito para series como 'Lo que hacemos en las sombras' y 'Dickinson'. ¿Ha tenido la oportunidad de asumir un puesto en la sala de guionistas de la segunda temporada de 'The Bear'?

Existe la posibilidad de que me incorpore como guionista en la tercera temporada. Como alguien que ha escrito para televisión, puedo decir sin lugar a dudas que esta es una de las mejores series que hay ahora mismo. Me siento muy orgullosa de protagonizarla como actriz. Recuerdo incluso que, al leer el primer episodio que me enviaron, me dije: «Estoy leyendo un guion y no siento que mi pequeño y molesto cerebro de escritor sepa exactamente lo que va a suceder a continuación». Esa fue la mejor sorpresa que me llevé con esta serie y eso lo digo en el mejor de los sentidos.

Háblenos de la producción culinaria de la serie.

La producción culinaria va más allá de diseñar la comida o asegurarse de que la comida se vea hermosa. Es algo poco más profundo. Nos han enseñado a sostener los cuchillos, a hablar en una cocina, a movernos. El movimiento en una cocina es algo súper importante dentro del contenido y está todo coreografiado. Los actores ensayamos antes de rodar. Hablamos sobre los productos y utensilios que vamos a usar, desde una sartén hasta una olla. Nunca me había sentido tan en sintonía con un personaje y con un equipo, aunque no tengo ni idea de cocinar.

¿Recibió algún consejo de los chefs que asesoran en la serie?

Sin duda aprender el movimiento fue importante para mi. Ver a los chefs que nos enseñan durante la preparación de una escena y cocinar con ellos es muy interesante. Me di cuenta que no puedo seguir al pie de la letra el trabajo de un chef porque no puedo moverme como uno en una cocina ni controlo lo suficiente mi energía. Poco a poco voy aprendiendo. No han dicho que no intentemos presumir de cortar bien, pero que levantemos la voz en la cocina porque es importante hacerse presente dentro de ese tipo de espacio.

¿Le ha afectado el éxito de la primera temporada?

Debo decir que no me ha sorprendido. No me ha dado tiempo a saborear el éxito porque una vez terminada la primera temporada, empezamos a rodar la segunda. El tiempo es valioso y teníamos que volver al trabajo. No he podido ni darme un baño de burbujas para autofelicitarme por el éxito (risas).

La segunda temporada evita resolver los problemas de la primera y vuelve a sorprender con su historia.

Es brutal. Creo que los creadores saben lo que tienen entre manos. Como actriz y escritora estoy aprendiendo, experimentando en tiempo real. La trama mantiene un sentido de urgencia, de tensión que me permite entender su estándar de excelencia. Hay un montón de series en la televisión en estos momentos pero nuestra oferta es inteligente, arriesgada y única. Eso nos da mucha confianza a los actores porque sabemos que hay futuro.