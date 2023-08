Vuelve 'The Bear', la serie sobre cocineros que enamora a los cocineros

El mundo de la gastronomía y la cocina es hoy por hoy uno de los grandes temas de inspiración de cine y televisión. En la gran pantalla han proliferado películas de todos los géneros en torno a esta temática, desde comedias románticas como 'Chef', a oscuros y casi terroríficos 'thrillers' como 'El menú' o 'Hierve'.

Pero es en la pequeña pantalla donde los fogones dan su máximo juego. Es el caso de docuseries como 'Chef's Table', donde importantes cocineros cuentan los entresijos de su trabajo, y, especialmente, los 'realities'. En España, dos de ellos han destacado por encima de los demás: 'Pesadilla en la cocina', con Alberto Chicote saca a flote restaurantes en apuros y sobre todo 'Masterchef', un formato que acumula tanto éxito como controversias.

Si bien son escasos los grandes chefs que aún no han pasado como invitados por algún episodio del programa, el concurso de TVE de aspirantes a cocineros despierta también críticas en el gremio, centradas en su mayoría en la edulcoración, la romantización y hasta el revestimiento de ciertas dosis de épica de una profesión en realidad dura y plagada de obstáculos en la que difícilmente se puede alcanzar el éxito de la noche a la mañana y mucho menos aprender en tres meses.

Todo lo contrario plantea 'The Bear', la serie cuya segunda temporada de 10 episodios estrena el próximo 16 de agosto Disney +. Cuenta la historia de Carmy Berzzato, un chef profesional que tras brillar a altos niveles en cocinas de vanguardia debe volver a su Chicago natal a enfrentarse a los restos del naufragio del restaurante de su hermano, que se acaba de suicidar.

"Me encantó porque no es un serie en la que ser cocinero se plantee en términos de estrellato, sino desde la realidad. La cocina es un trabajo, con sus cosas buenas y malas", opina la gastrónoma Claudia Polo, quien además acumula 98.000 seguidores en su cuenta de Instagram Soul in The Kitchen.

La zaragozana ha podido ver ya dos capítulos de la serie en una 'première' celebrada en Madrid con comida en uno de los restaurantes de Diego Guerrero incluida: "Para mí fue todo un privilegio, la primera temporada me encantó y me la vi de un tirón". A su juicio, la serie es "empática y humaniza a los cocineros, tanto cuando describe lo mal que lo pueden llegar a pasar, como cuando aparecen escenas en las que se están fumando un cigarro con los compañeros, porque en muchas cocinas no solo se grita, también se pasan buenos momentos", señala.

"Cuando vi el primer capítulo ya sabía que estaba delante de algo grande". El que así habla es Daniel Yranzo, cocinero propietario de Escuela de Sabor (Prudencio, 2, Zaragoza) y presentador en Aragón TV del espacio culinario 'La pera limonera'.

Para él, la serie acierta al abordar la historia de un restaurante pequeño y sencillo cuyos problemas y atmósfera son muy diferentes a los de uno de alta cocina. "Se nota la tensión que se respira en los negocios en los que el dinero no entra tan fácil como en la cocina de un hotel, los problemas de un negocio pequeñito en el que se intenta hacer las cosas bien, pero en los que el personal es gente ruda, un barco pirata en el que hay que poner orden: ese es el día a día".

En un restaurante de vanguardia "la gente trabaja en silencio, concentrada, hay competencia y exigencia al máximo", pero en el mundo de la hostelería lo habitual es enfrentarse a otro tipo de problemas, justo los que desgrana 'The Bear': cómo pagar a los proveedores, la impericia de algunos empleados, las averías, la tensión de la sala, querer hacerlo lo mejor posible y que no siempre las circunstancias lo permitan. "Cuando los cocineros vemos una película edulcorada del mundo de la cocina nos echamos encima; pensamos: ¿Han preguntado a un cocinero? En 'The Bear' se nota que han preguntado a muchos".

Pone un ejemplo: "El protagonista vende una cazadora para comprar carne de calidad para hacer la receta que lleva en la cabeza". "Eso es lo que haría un cocinero de verdad en la vida real", opina Daniel Yranzo.

No solamente han preguntado a un cocinero. Es que hay uno en el equipo, Matty Mathison, que resulta no ser solo uno de los productores sino que también es actor (interpreta a Fak, amigo de la infancia de los hermanos Berzzato).

La "tensión" durante los servicios es otro de los aspectos que, según Yranzo y Polo, logra reproducir 'The Bear' con enorme fidelidad. Incluso para quienes no forman parte de ese sector, el primer capítulo es una verdadera prueba para los nervios. Un montaje frenético, música al borde de lo desquiciante y unas interpretaciones al límite consiguen que los apenas 30 minutos que dura le dejen a uno tan exhausto como los personajes. "Mi mujer trabaja en sala -explica Yranzo- y se planteó si seguir viendo 'The Bear' del sufrimiento y los nervios que le producía ver escenas que le resultaban tan reales".

Pero el que supera ese Rubicón inicial se encontrará con una historia humana y profunda, con actores en estado de gracia.

De 'Shameless' a 'The Bear'

Entre ellos Jeremy Allen White, al que conocerán quienes en su día se engancharan a la longeva 'Shameless', sobre una familia disfuncional que, como 'The Bear', discurre en Chicago.

En el éxito de 'The Bear' no se puede obviar a su creador y guionista, Christopher Storer, quien junto al componente actoral logra que la serie vaya mucho más allá de los fogones para convertirse en una historia que logra una gran identificación con los personajes: Richie Jerimovic, el viejo mejor amigo del hermano muerto; Sidney, la talentosa pero inexperta chef, o Tina, una cocinera veterana mordaz y obstinada.

La segunda temporada de la serie llega a España la semana que viene avalada por el éxito de la primera, que no fue fulgurante sino fomentado por el boca a boca. Como otras series inolvidables estrenadas al calor del perfil bajo de los meses de verano, como 'Mad Men' o 'Juego de tronos', 'The Bear' fue de menos a más y, con esta nueva entrega, se postula ya como aspirante a llevarse un buen puñado de Emmys (está nominada a 13, cinco de ellos a miembros del reparto).

Incluso, ha llegado a marcar tendencia: la camiseta blanca que luce Jeremy Allen White para trabajar llegó a agotarse. Es de la marca alemana Merz b. Schwamen y cuesta 79.90 euros en su web.