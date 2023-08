Jaime Reyes, el primer superhéroe latino, irrumpe en Hollywood con 'Blue Beetle'

'Blue Beetle', la nueva película de acción de la factoría DC, es la primera que protagoniza un superhéroe latino. El filme, estrenado este viernes, cuenta la historia de Jaime Reyes que, recién graduado en la universidad, regresa a su hogar en Ciudad Palmera y entra en contacto con un escarabajo azul, una antigua reliquia de la biotecnología alienígena. Protagonizada por Xolo Maridueña ('Cobra Kai'), Scarab elige a Jaime como anfitrión. Se fusiona con su columna vertebral y le otorga una armadura azul con poderes increíbles. Jaime usará sus nuevas habilidades para proteger Palmera City convirtiéndose en el superhéroe 'Blue Beetle'.

La producción se concibió para lanzarla en la plataforma HBO Max, pero al final Warner optó por llevarla al cine. Adelantándose a la llegada de James Gunn al frente de DC, la película sitúa a Reyes como una nueva cara en el universo de los superhéroes. «Cada vez que veo el tráiler, me emociono. Tengo muchos nervios», admite Maridueña (Los Ángeles, 22 años) que junto al director de la cinta, Ángel Manuel Soto (Puerto Rico, 40 años) se propuso profundizar en la representación latina en Hollywood colocando a toda la familia Reyes en el foco de una película de superhéroes.

Ambientada en Palmera City, 'Blue Beetle' supone el debut de este personaje y su familia en la pantalla. Y es que junto a Maridueña aparecen en la cinta Adriana Barraza ('Rambo: Last Blood', 'Thor') como la abuela de Jaime; Damián Alcázar ('Narcos', 'Narcos: México') como su padre; Elpidia Carrillo ('Mayans M.C.', 'Predator') como su madre y George López como el tío de Jaime.

Soto bromea diciendo que envejeció una década en el rodaje. «Tenía ganas de aprovechar a quienes considero los mejores actores de México: Adriana Barraza y Damián Alcázar. Ellos me inspiraron para convertirme en cineasta con las películas que vi mientras crecía en México y quise contar con personas que respeto», agrega el director puertorriqueño, responsable de títulos como 'Los reyes de Baltimore'.

Para Soto era crucial que la película reflejara la experiencia de las familias inmigrantes en Estados Unidos. «Queríamos ser lo más auténticos posible con el elenco. Aprovechar las tres generaciones. Ver cómo la primera familia inmigrante educa a sus hijos y nietos», dice. «Es la primera de muchas otras comunidades que pueden contar sus historias de manera real, con las voces que deberían hacerlo y el respeto y el honor que merecen», asegura el cineasta. «Dar voz a los inmigrantes nos permite entendernos mejor. Iniciar una conversación global y aceptar nuestras diferencias. Es emocionante», señala.

Autenticidad

La importancia de la familia y la autenticidad también preocupaban a Maridueña. «Otros superhéroes ocultan a sus familias, pero la de Jaime está con él desde su primera transformación. Hacer ese viaje juntos es algo que no vemos en otras películas de superhéroes, pero es el corazón de esta», destaca el actor. «Aunque por primera vez me convierto en superhéroe, creo que el personaje, latino o no, trasciende la etnia o el color de la piel. Puedes identificarte con su idea de la familia. Todos entenderemos a Jaime porque sus problemas son los que conocemos», asegura.

Soto cuenta cómo invitó a los ejecutivos de Warner Bros a lanzar la película en cines. «El estudio me permitió dar rienda suelta a mi creatividad en el guion y vimos pronto el impacto que podía tener culturalmente en el género de los superhéroes», dice. «Latino no es una generalización o una palabra de moda. Esta es una película de superhéroes que sitúa a los latinos a la vanguardia. Soy de Puerto Rico. Poder ver mi película en los cines es el mejor regalo posible», se ufana Soto, abierto a más capítulos de la franquicia. «Tal vez haya una segunda o tercera entrega», aventura.

Quería que 'Blue Beetle' «estuviera al mismo nivel que Superman o Batman, que tienen Gotham o Metrópolis, ciudades en las que palpitan los temas de los cómics, y crear para Jaime un mundo que se sienta como una experiencia gratificante».

«Hay otros superhéroes latinos que me encantaría ver. Es todo lo que puedo decir. No quiero meterme en problemas. Si todos nos ayudan y esta peli se convierte en un gran éxito, veremos muchos superhéroes latinos. Es lo que debe suceder. Si queremos ver más variedad y realmente celebrar las diferencias, la única forma es apoyar una película como esta», concluye.