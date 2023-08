El Festival 'Villa de Ayerbe' proyectará este sábado una selección de cortos aragoneses

El Festival de Cortometrajes 'Villa de Ayerbe' celebra este sábado, 19 de agosto, su edición número 16. Y como viene ocurriendo desde la pandemia, proyectará una selección de los mejores cortos aragoneses de la actualidad. Será a partir de las 20.00 en el Palacio, con entrada libre hasta completar aforo.

Este año, el público podrá disfrutar de los cortometrajes que fueron exhibidos en la Muestra de Cortos Aragoneses de Delicias (Zaragoza) en los años 2021 y 2022. Desde la organización destacan la "gran calidad" de las producciones y el "gran interés" que despierta todos los años el festival ayerbense.

En concreto, se proyectarán 'Parresia', dirigda por Ignacio Lasierra con la desaparecida Laura Gómez-Lacueva y Marina Herranz; 'Vidas apiladas', escrito y dirigido por la periodista Laura Hevia con los actores Alba Gállego y Jacobo Castarena; 'No te verán correr', dirigido por Miguel Casanona con Pepo Llopis, Jon Plazaola, Vicente Vergara, Rafa Delacroix, Laura Contreras y Fernando Rojo; 'Hold for applause', del director Gerarld B. Filmore y los actores Vanessa Benavente y Sergio Lanza; 'Vuelve con mamá', escrito y dirigido por José Manuel Herráiz con Rafa Maza, Rosa Lasierra y Saúl Blasco; 'Loca', obra de María Salgado Gisper con Mercedes Castro y Gonzalo Ramos en el elenco; 'En racha', de Ignacio Estaregui con el actual Saúl Blasco; y 'For Pete's Sake', también de Gerald B. Filmor con Beau Bowker como actor.

Y como colofón, se estrenará el cortometraje de Ángel Martínez Saló, 'The Market', con la presencia como invitado de su protagonista Jaime García Machín. También han participado en este trabajo Natalia Gomara y Ana Bruned. Se trata de "un corto muy carnívoro aderezado con un poco de horror y suspense", señalan.