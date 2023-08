Bernal: "En vacaciones cumplo el reto de no pillar un lápiz ni para hacer crucigramas"

¿Qué hace en estos meses un monigotero como usted?

Pues la verdad, he tenido que monigotear una barbaridad. Para poder pillarme dos semanicas de vacaciones en agosto he tenido que adelantar entregas y se me ha triplicado la faena. Desde que soy autónomo, al mes de julio lo denomino ‘mes horribilis’. Eso sí, las escapadas al pueblo todos los findes no me las quita nadie.

¿Cuál es su destino preferido de vacaciones?

Para mí, un verano sin playa no es verano. Estos años hemos aprovechado que tenemos sobrinos en Málaga y Canarias para visitarles con la familia. Y tampoco puede faltar en nuestra agenda una semanica en Uncastillo, nuestro pueblo. Piscinica, andadas por el monte y cenas en el pipete –la peña­– con los amigos te recargan las pilas ya para todo el año.

¿Y el destino veraniego de su vida?

La primera vez que hice un viaje tocho y crucé el charco. Nos fuimos con los primos y con amigos a Punta Cana. Playas maravillosas, submarinismo, buceo y muchas risas... Me gustó tanto que aún volvimos a repetirlo con mis amigos de toda la vida. Un viaje que nos gustaría hacer de nuevo con mis hijas y los hijos de los primos y amigos para que lo vivan también.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

Empecé a currar en ‘El Jueves’ a raíz del verano del 2005. Estaba leyendo la revista en la playa y vi que estrenaban una sección en la que la gente podía mandar viñetas y chistes. En cuanto regresé de mis vacaciones les envié una viñeta y a la semana siguiente me la publicaron. Mi primera portada en la revista también coincidió en verano y fui al quiosco para hacerme una foto glamurosa de recuerdo con mis hijas, en bañador y chancletas.

¿Qué tipo de lecturas realiza estos días?

Leo muchísimo tebeo. Meto en la maleta esos cómics que voy pillando en librerías y ferias durante el año y que se acumulan por no darme tiempo a leerlos.

¿Cómo eran los veranos de su infancia?

Todos los recuerdos de mi infancia están ligados a playas del Mediterráneo con mis padres y mi hermana. También fue especial el verano de la Expo de Sevilla. Mi hermana y yo corríamos a todos sus pabellones para que nos pusieran el sello en el pasaporte de la Expo. Y ya en mi juventud otro recuerdo es cuando acudíamos los viernes a nuestro bar favorito del barrio de la Jota, mirábamos qué lugares de Aragón estaban en fiestas y marchábamos para disfrutar de todo el finde. Con lo puesto.

¿Hay algún propósito que cumpla siempre por estas fechas?

Hay un reto que cumplo a rajatabla en vacaciones: no pillar un lápiz ni para hacer crucigramas. Para mí eso es descansar e intentar desconectar. Y digo intentar, porque la primera semana lo intento, pero la segunda ya empiezo a darle vueltas a lo que me espera a la vuelta. Esos trabajos pendientes y futuros proyectos que vendrán.

¿Qué película o canción evocan para usted un verano inolvidable?

Se va a reír, pero hay una película y una canción que van ligadas en el mismo recuerdo. Unas vacaciones de esas en la playa, con mis padres y mi hermana, fuimos a un apartamento que se encontraba justo enfrente de un cine de verano al aire libre. La primera noche descubrí que podía ver la pelí desde mi ventana. Era ‘El guardaespaldas’, con Kevin Costner y Whitney Houston. ¡Buah! Me iba a pegar toda la semana viendo cine gratis ese verano… pero no. Resulta que cada día proyectaban el mismo título y acabé hasta el mismísimo moño de la dichosa cancioncita (‘I will always love you’). Inolvidable, sin duda.