Maiano Bazco: “Suelo desconectar un poco, pero al final puede conmigo el libre albedrío”

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?Formentera, vivida en Vespino cuando no estaba masificada, siguiendo la estela de ‘Lucía y el sexo’. Recientemente, Roma, siguiendo las localizaciones de ‘La gran belleza’.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión o a las vacaciones? De niños, estando de vacaciones en Peñíscola con mis padres, todos los días paseábamos hasta el castillo y nos compraban un helado de cucurucho. Había días grandes con helado grande, de tres bolas, con montaña de nata y bengalas. Cuarenta años después, aún me permito algún helado con bengalas, y recuerdo a mi padre. De adolescente, el primer beso fue una noche de verano y se oían las cigarras. Con Starktych, una madrugada de verano después de actuar, acabamos comiendo jamón en casa de un concejal que se había venido arriba e invitó a todo el pueblo a su casa. Fue surrealismo aragonés, entre Buñuel, Berlanga y 13 Rue del Percebe.

¿Qué lecturas u otras actividades realiza estos días? Conciertos, teatro, festivales...

Me gusta leer biografías, estoy con ‘Bowie por Bowie’ un libro de entrevistas a, efectivamente, David Bowie. Y espero que me regalen (ahí lo dejo) ‘Agua y jabón’, de Marta D. Riezu. En cuanto a la música, evito los grandes festivales (cosas de la edad) y disfruto más de cualquier actuación callejera, al aire libre. Bueno, y me gustan los conciertos del monasterio de Veruela.