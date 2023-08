Noemí Casquet: "Todo el mundo puede tener un orgasmo cósmico"

Saluda con un efusivo abrazo y eso que viene a la entrevista "cabreada" y con ganas de "dejarlo todo", suelta entre risas. Noemí Casquet (Barcelona, 31 años), periodista especializada en temática sexual y escritora, acaba de publicar su sexta novela, 'Éxtasis' (Ediciones B).

La autora de la trilogía conformada por 'Zorras', 'Malas' y 'Libres', cuya adaptación audiovisual acaba de llegar a Atresplayer, asegura que es su novela más compleja y también la historia "con más verdad" que ha escrito jamás. Sigue los pasos de Amisha, una joven con el don de ver el futuro cuando llega al orgasmo.

¿Se le pasa a menudo por la cabeza lo de dejarlo todo?Es que llevo trece años divulgando sobre sexo y creo que hay detrás como mucha carga, sobre todo porque en ocasiones me siento muy invisible. A un hombre que escribe un 'thriller' todo el mundo lo respeta muchísimo, pero a una mujer que escribe sobre sexo no la toman en serio.

Encima usa TikTok o Instagram para difundir sus contenidos, plataformas que muchas veces los censuran. ¿Cómo aguanta?Pues luchando. Al final estoy con un hacha en mitad de la selva abriendo camino y es muy complicado porque TikTok cada dos por tres nos censura, Instagram también... En YouTube ya dejé de publicar porque para qué, si me quitan la publicidad y me banean todos los vídeos.

¿Por qué el sexo sigue siendo un tabú?La humanidad ha sido tan gilipollas que ha hecho un tabú de su propio origen. Es que el sexo nos ha dado la vida, literalmente. No venimos de la cigüeña, venimos de un polvo.

Es el campo en el que se mueve, pero al final siempre le acaban preguntando por su vida privada. ¿Le molesta?Cada vez me da más igual. Tengo más que ofrecer, pero al mismo tiempo entiendo el tablero del juego y puedo participar. Me preguntan mucho si no impongo a la gente con la que me acuesto y todo eso. Y al final, pues sí, claro, sucede. Acostarse conmigo para muchos es o me va a hacer las mejores pajas o lo voy a hacer todo mal y voy a pasar un examen. Y eso me ha llevado a estar mucho tiempo sin follar.

¿De verdad?Me costaba muchísimo ligar, follar y, sin embargo, los periodistas no dejaban de preguntarme: ¿Cómo es follar con Noemí Casquet? (ríe). No me molesta porque al mismo tiempo también siento que puedo poner en entredicho lo que significa ser mujer, hablar de sexo y tener poder. Es una unión a la cual la sociedad no está nada acostumbrada y por lo tanto genera incomodidad.

¿Cómo surgió 'Éxtasis'?Creo que he recorrido mucho todo el tema de los 'swingers', el BDSM (diferentes prácticas sexuales), y le he prestado muy poco atención a un mundo que a mí me cambió la vida y es toda la parte del tantra, el taoísmo y filosofías ancestrales que contienen muchísima información sobre la sexualidad. Y me preguntaba mucho cómo era posible que una civilización superantigua, milenaria, me estaba cambiando la vida a día de hoy, en 2023. Sentía la necesidad de hablar de sexualidad desde un punto mucho más sagrado.

Ese punto espiritual, ¿cuándo entra en su vida?Llevo desde los 17 o 18 años divulgando sobre sexualidad y había escuchado cosas sobre esos temas, pero con 21 años empecé a leer y entonces me petó la cabeza. Y hace cinco años me puse en contacto con una chica que era facilitadora de tantra y me ofreció un masaje.



¿Y cómo fue?El masaje consistió en una catarsis de orgasmos para entrar en un estado alterado de consciencia. El primero llegó muy rápido, el segundo tardó muchísimo más y yo atravesé un momento de oscuridad máxima, reviviendo traumas que no sabía ni qué cojones hacían ahí, llorando muchísimo, sintiendo mucho dolor. En el momento en el que tuve mi segundo orgasmo, sentí como una sensación tan brutal de amor, de sentirme conectada con absolutamente todo... Le dije, he visto a Dios y está en mí.

¿Y cómo es Dios?

No es un hombre con barba, es más la energía, la sensación, una sensación que debe ser muy próxima a la sensación que debemos experimentar cuando nos morimos, un éxtasis cósmico y absoluto.