Aragón prepara su gran semana ‘indie’ con la llegada de los festivales Amante y Brizna

La música independiente es un concepto en desuso desde el punto de vista semántico. Yendo a la raíz del término, toda ella lo es, o ninguna. El hecho es que desde que empezó a emplearse, hace ya décadas, se ha asociado sobre todo a un tipo de pop alejado de la cuadrícula, de poso ‘cultureta’, que se bifurcaba en dos grandes ámbitos: el melancólico y el bailable, con algún cruce entre ambos mundos.

Actualmente hay tantos subgéneros dentro del asunto que simplemente se asocia a música que no necesariamente llueve de los grandes emisores. Por ahí caminan los dos festivales que coinciden en fechas, Comunidad Autónoma (Aragón) y esquema este fin de semana: el Brizna de Ayerbe y el Amante de Borja.

El Amante comenzó su andadura en 2017, y llega a su sexta edición. El punto alegre y la fiesta son la razón de ser de esta cita que en 2023 incluye además la llamada Experiencia Borsao (pago aparte), consistente en catas, visitas culturales... y música, gracias a Iván de Ramos y su pericia en las mezclas. Una alternativa compatible a dar botes en los conciertos y sesiones previstos.

La mezcla de veteranía y juventud se inclina hacia el primer factor en el caso de los artistas, pero la conexión de todo el elenco con el público se salta las generaciones. Alaska y Mario Canut llevan 33 años facturando himnos bailables de rítmica redonda, casi siempre marcados por el desamor y la reivindicación hedonista. Iván Ferreiro, aunque le pedirán ‘Turnedó’ hasta que se retire, sigue dando vueltas productivas a su capacidad para hacer letras que tocan, y Varry Brava se ha instalado en la última década en el trono nacional del glam danzante.

La La La Love You (son tres ‘las’) tiene un mérito absoluto: hacer que el fin del mundo no suene amenazador, y Ladilla Rusa agotan los adjetivos: el desfase es su religión. En la escuadra DJ de la cita militan Alex Curreya, Bite Me, Dani del Lío, De Niro, Parlotti, Penguinsandcat, Quinto B, Rialto y Zoe.

Una brizna que hace jardín

Ayerbe está a 30 kilómetros de Huesca y a un paso de Murillo de Gállego. Este fin de semana ha previsto actividades culturales en el parque natural de la Fontaneta, visitas al patrimonio del pueblo, actividades gastronómicas (ojo con las tortas y los refollaos, que hacen parar a tantos visitantes) y deportes de aventura en enclaves cercanos;todo con servicio de autobuses desde Huesca (Camping San Jorge) y Murillo (UR Rafting). Son el complemento de la tercera edición del Brizna, un festival que llegó para quedarse y apuntala su pervivencia con nombres de altos vuelos.

El Brizna apuesta por un talante desprejuiciado: basta con ver su elenco para entender que un festival capaz de mezclar los sonidos de Camela y La Bien Querida tiene como objetivo principal que sus asistentes alimenten todo tipo de necesidades musicales, desde las feriales y machaconas a las más íntimas o sutiles. Dorian son un seguro de conexión con públicos diversos, lo mismo que La Habitación Roja:el largo recorrido de ambas bandas no ha restado frescura ni vigencia a sus canciones, que siguen enganchando a las nuevas generaciones.

Aragón dice presente con la pujanza de la cantautora zaragozana Begut y las tablas del oscense Pecker, una máquina de baile antropomorfa. Carlos Sadness, otro habitual en los festivales de la tierra, completa el cartel junto a Veintiuno y Luis Fercán.