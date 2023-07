Marta Algora: “ Poesía significa todo lo que puedas expresar”

La zaragozana Marta Algora se define como una persona muy inquieta. De pequeña empezó a leer a Gloria Fuertes y siempre ha tenido pendiente el sueño de escribir, y en los dos últimos años lo está cumpliendo.

En 2021 publicas tu primer libro. ¿La pandemia tuvo algo que ver?Totalmente. La pandemia me permitió parar. Escribía muy de vez en cuando, pero no me había puesto a escribir un libro en sí. En abril de 2020 me abrí una cuenta de Instagram (@martalaplace) donde me animé a subir mis poemas y a través de ella empecé a crecer en 'followers' y me contactó la editorial que me publicó el primer libro. La pandemia fue una ventana para esta primera publicación, que a su vez fue la ventana para la siguiente.

De repente, una editorial llama a tu puerta. ¿Aumenta tu motivación para seguir escribiendo?Si y no. Aumenta porque te das cuenta de que lo que escribes gusta a las editoriales, aunque sean pequeñas. Siempre pensaba “algún día escribiré un libro” y al ver que lo que yo escribía había llamado la atención decidí seguir. Pero cuando esta editorial me propone volver a publicar acababa de ser madre y no sabía cómo lo iba a hacer. Así que en un primer momento decidí no comprometerme porque pensaba que no me iba a dar tiempo, pero ellos insistieron. Mi marido también me animó y entonces dije: venga, va. Pero estuve agobiada. Me gusta fluir y en el caos del día al día era imposible sentarme a escribir.

¿Por qué la poesía?De pequeña empecé a leer a Gloria Fuertes y me di cuenta de que sus poesías rimaban. Me parecía algo bonito y muy melódico y entonces empecé a leer más rimas. A raíz de eso, me di cuenta de que tenía facilidad para rimar, me salía muy fácil. Con las redes sociales, la poesía comenzó a abrirse a una manera de expresar algo bonito de otra forma, aunque no rimara, con otro tipo de estructuras. Entonces empecé a seguir a gente, a leer más libros de personas que me inspiran un montón, a escritores que tienen dentro algo maravilloso y me di cuenta de que eso era lo que a mi me gustaba. Lo que tengo dentro lo tengo que sacar de esta manera.

¿Crees en las casualidades?Se podría decir que sí.

Segundo hijo, segundo poemario. Eso sí que es una casualidad.Es una casualidad total. Cuando entregué el manuscrito de mi primer libro me quedé embarazada y salió publicado justo antes de que naciera mi primer hijo. Y tras firmar el contrato con la editorial para la publicación del segundo libro, me quedé embarazada. Eso sí que fue una casualidad. En 2021 hijo-libro. En 2023 hijo-libro.

Estás muy enamorada. ¿Por qué escribes sobre el desamor?Porque creo que para estar enamorada tienes que saber lo que es que te hayan hecho daño, haber sufrido y entender cómo eres tú tras esos desamores para descubrir qué es lo que quieres realmente. Saber afrontar el amor a partir de ese desamor. Para mí supone ponerle palabras bonitas a algo que nace de la tristeza y se queda dentro. Considero que escribir sobre el desamor es una liberación y creo que a quien le han roto el corazón puede servirle como anestesia.



¿Qué es para ti este sentimiento?Yo lo siento como reconstrucción. El desamor sirve para hacerte más fuerte, para aprender. Si es un desamor es porque no era el amor de tu vida, pero tienes que quedarte con lo bueno de esa relación. En mi caso todas han tenido un punto bonito y me intento quedar con eso, que es lo que me ha hecho ser quien soy ahora. La persona que soy. Soy yo más todas las relaciones que he tenido, no solo de pareja. Mi libro también habla del desamor de un amigo, de una amiga… el sufrir por otras cosas.

¿Te sientes liberada?

Si, pero siempre queda algo. De hecho prefiero que me quede porque también hay cosas muy personales. Si queda dentro, sigues teniendo esa inspiración para continuar escribiendo, que es la idea.



¿Tienes algún proyecto en mente?Me voy a dejar fluir. No se si tengo a corto plazo un próximo proyecto. Justo hoy pensaba que, si lo tuviera, sería algo diferente. Más enfocado, quizá, a la vida. No lo se. No tengo ni idea.

¿Cómo entiendes la poesía en el siglo XXI?La poesía ha evolucionado mucho. Hoy en día la gente puede abrir su ventana en distintos formatos a través de las redes sociales y se han creado distintas tipologías para dar voz. No pienso que sea negativo. Para mí, poesía significa todo lo que puedas expresar. Sacar lo que tienes dentro de la forma más bonita posible. Creo que han salido artistas y escritores maravillosos gracias a Internet, aunque también considero la cara oscura de todo esto. Hay gente que ha tenido mucho 'hype' haciendo cuatro frases chorras, pero consiguieron estar en el momento oportuno con la frase oportuna y tuvieron suerte. Creo que, como todo, sale bien o sale mal. De una manera diferente.

Tienes una gran comunidad en Instagram. ¿Qué te aportan tus seguidores?A día de hoy, Instagram me permite tener una ventana para contarle al mundo la reflexión del día o una píldora que crea que puede ayudar a alguien. Es más lo que espero aportar yo a los demás que lo que me aportan a mí. Lo recibiría así.