Guitarricadelafuente llega a Pirineos Sur “loco por disfrutar de la maravilla de Lanuza”

El festival Pirineos Sur enfila su segundo fin de semana con la satisfacción de las sensaciones recogidas en el primero, con matrícula de honor para Rubén Blades y Bomba Estéreo. El caso es que las citas de este sábado y domingo en el escenario flotante de Lanuza no admiten más visitantes: solamente se podrán apuntar a la fiesta aquellos que consiguieran sus entradas con antelación, ya que Ludovico Einaudi (mañana, sin teloneros ni contraparte alguna) fue el primer artista en agotar localidades en la edición de este año, mientras que Guitarricadelafuente y Xavier Rudd (que se suben hoy a las tablas pirenaicas) lo hicieron a mediados de esta semana.

El concierto empieza a las 22.00 con Rudd, y Guitarricadelafuente asomará por el escenario a la medianoche. Tras la doble presentación no se acaba la fiesta: Ale y Mapi (Mujeres Bellas y Fuertes DJs) se encargarán de cerrar la velada de este sábado 15 de julio ya de madrugada, con su consabida destreza en la mezcla de exitazos.

El vate diferente

Álvaro Lafuente Calvo, natural de Benicássim (Castellón), es un poeta cantor con raíces familiares por parte de madre en Las Cuevas de Cañart (Teruel), pedanía de Castellote. Su pueblo. "Me encanta, siempre lo digo y siempre lo diré. Y cuando dicen que tiene muchas cuestas, yo digo que eso nos mantiene en forma –dice– así que todos contentos".

Álvaro cumple 26 años el próximo mes de agosto, y ya lleva casi un lustro sorprendiendo a propios y extraños con su talento. Por suerte para él, ha sabido asimilar el éxito con tranquilidad desde aquella ‘Nana triste’ con Natalia Lacunza y su ‘Guantanamera’, que lleva 56 millones de reproducciones en Spotify. "Ha sido un proceso muy rápido, un crecimiento exponencial, porque empecé realmente en la música profesional hace cuatro años, y enseguida encontré el cariño y reconocimiento. Para mí, todo esto es una sorpresa constante, y me hace feliz poder vivirlo de esta manera, mirar hacia atrás, ver de dónde vengo y por qué estoy en esto. Doy gracias a diario".

La gira en defensa de su álbum ‘La cantera’ comenzó en la primavera de 2022 y se ha alargado en una segunda vuelta este año, intensificándose a partir de febrero. El pasado mes de abril estrenó un nuevo tema, ‘Romancero’. Ahora llega a un escenario nuevo para él. "Estoy loco por disfrutar de las maravillas de Lanuza; no he visto el lugar en persona, solo en imágenes, pero es de los conciertos que más me apetece hacer este verano. No solo por el sitio: también porque será el último por Aragón en bastante tiempo".

Compartir cartel con Xavier Rudd, el surfer australiano que asombrara al personal en el Anfiteatro Expo en 2010 como telonero de Ben Harper, es algo que gusta al joven artista. "Es bueno ver en el cartel de un festival la mezcla de estilos diferentes, y tocar con gente que sea de géneros diferentes. De hecho, en mis propios conciertos veo público muy distinto, gente muy joven y parejas de ancianos".

De hecho, a Álvaro le han llegado a llamar anciano en cuerpo de niño, por su mística interpretativa y compositora. "Me parece un piropo enorme, un halago que hay que trabajarse con años, y que me llega pronto. Quizá lo que hago tenga cierta raíz en la música que he oído en casa, en mi familia, pero también hay búsqueda personal, claro. Inconscientemente, tomas de lo que tienes alrededor, de lo que te llama la atención. En mi caso también hay mucho del lugar en el que empecé a tocar, en el pueblo".

El músico dominicano Allan Leschhorn, ingeniero de sonido de Juan Luis Guerra con 18 Grammys Latinos que toca hoy en Fiscal con la banda JLS y ofrece un taller en el Laboratorio Audiovisual del Centro de Historias de Zaragoza el próximo lunes, vio a Álvaro en el festival Río Babel hace medio mes, y fue categórico: ese chico tiene Caribe, flamenco, me encanta. "Pues a mí me encanta oírlo, vaya honor –apunta Álvaro– porque yo también vi a Juan Luis Guerra y su banda 4.40 ese día, y la ‘vibra’ que generan es increíble, además de la calidad musical que les caracteriza. No había visto nada igual".

El nuevo disco de Guitarricadelafuente ya está cocinándose, pero a fuego lento. "El anterior me tomó mucho tiempo, y ahora será igual. La única forma en la que me salen las cosas es pausadamente, dedicando a cada aspecto el tiempo que se merece, para que tenga sentido. Quedan quince días de gira y luego tocará descansar un poco, para dedicar más tarde toda la energía posible a componer y trabajar en el estudio".