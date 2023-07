El Slap! abre este viernes sus puertas en Zaragoza con una oda permanente al baile

El día grande es el sábado, pero el Slap! empieza este viernes 14 de julio. El Camping de Zaragoza alberga hasta el domingo una nueva edición del festival más ‘filodancero’ de los que se celebran en la capital zaragozana. Llegan tres días de fiesta absoluta, desde los escenarios a la piscina, las casetas de mercadillo y cada rincón de una cita que renueva anualmente su pacto de amor incondicional con los más fieles del lugar.

La actividad musical comienza a las 21.00, con puertas abiertas al público general a las 19.00, aunque desde el mediodía ya podrán acceder al recinto quienes tengan ticket de alojamiento; la acampada está incluida en el abono del festival. El escenario principal recibe hoy a dos artistas de Colombia: Combo Chimbita (Andes, Caribe y electrónica, todo junto) y Nanpa Básico, sensación absoluta de la onda urbana con aroma tropical, desde el reggae al trap, con un punto de romanticismo exitazos como ‘Te iré a buscar’ y rimas algo más mundanas en otro pelotazo, ‘Canela’.

Orkesta Mendoza es el momento cumbre de la noche de este viernes 14 de julio para los amantes de la cumbia en el Slap!, y es que el combo de Tucson (Arizona), con un sonido capaz de revertir la aridez del desierto de Sonora que les contempla, ya tiene devotos en Zaragoza, además de acólitos en media América. No es una banda de masas, pero no hay más que escuchar a sus pares y oír un par de canciones para saber de su grandeza en la música festiva. Cumbia de altura para no dejar de bailar hasta que se bajen del escenario... y tampoco, ya que la encargada de cerrar el primer día del cartel, ya en la madrugada, es la zaragozana Ladyfunk, pionera de las mezclas de música negra en la plaza.

Y el sábado, más cumbia

Este sábado 15 de julio hay actividad todo el día, pero al caer la tarde la cumbia electrónica del simpar Camilo Lara, al frente de ese buque hedonista llamado Instituto Mexicano del Sonido, teñirá el festival de alegría irrefrenable. Eso será a las 19.30; desde las 13.30 habrá calentado motores Irregular Roots (reggae de la tierra) y el inmenso Pendejo a los platos, con la seña de la identidad de la cita pautada para las 16.00: la ‘pool train’, versión piscinera del famoso ‘soul train’ de los 70.

Por la noche, el desfile de artistas contempla varios saltos geográficos. Los mexicanos Centavrvs regresan a la ciudad tras su paso por el escenario del Vive Latino el año pasado (donde el chamán Lara también ofició su celebración) y les seguirá, en la primera de sus dos apariciones de continuidad, el experimentado DJ zaragozano Luso. Los argentinos Miss Bolivia, los granadinos 300 y Eskorzo, que está de efeméride en clave afrobeat, completan la jornada. El domingo, cierre al mediodía con Xtragos & The Feelmakers (Zaragoza) y otra tanda de ‘pool train’.