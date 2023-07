Chikos del Maíz, en Pirineos Sur: "Cualquier manifestación cultural viene del mestizaje de razas y es algo que preservar y defender"

Hay gran expectación entre el público aragonés ante el concierto de hoy en Pirineos Sur, entre el rap del zaragozano Rapsusklei y el hip hop de R de Rumba, ¿cómo lo vivís vosotros y qué os parecen vuestro compañeros de cartel?, ¿creéis que la velada promete?Tenemos muchas ganas, es un entorno idílico y un festival especial. El rap de Zaragoza abrió muchos caminos, estamos encantados de compartir escenario con Rapsus y Rumba.

Para los que todavía no conozcan vuestro último disco, ‘Yes Future’, ¿cómo lo definiríais?, ¿cuál es el mensaje principal que queréis transmitir con este trabajo?La idea era darle la vuelta al lema punk de los 70 ‘no future’, estamos muy cansados de la izquierda bajonera y la izquierda del todo mal. La cosa no pinta muy bien pero si nosotros mismos nos autoflagelamos diciendo que no hay salida, pues que apague la luz el último. La ley de la selva. Claro que hay futuro, si el presente es de lucha.

¿Cómo es el proceso de creación de las letras?, ¿en qué os basáis?Primero decidimos la base, en función del tipo de base, estilo, velocidad, decidimos qué tipo de letra le pega. No hay ningún proceso extraño, suele fluir todo de manera bastante natural.

Rap político justo antes de unas elecciones generales, ¿es este un momento perfecto para opinar sobre el funcionamiento del sistema o siempre lo es?La política va mucho más allá de los procesos electorales, la política lo impregna todo a diario, tu trabajo, tus horarios, tu sueldo, tus vacaciones, los precios de la gasolina o la cesta de la compra.. Respiramos política a diario lo que ocurre es que se nos pretende vender que hacer política es meter un papelito en una urna cada cuatro años. Nada más lejos de la realidad.

¿Qué opinión os merecen festivales como Pirineos Sur y su apuesta por la multiculturalidad? ¿Os quedaréis después del concierto en Sallent de Gállego?La palabra multiculturalidad, tan bella y con un significado tan bonito, ha sido ninguneada por la extrema derecha en los últimos años, para criminalizar la inmigración. Cualquier manifestación cultural viene del mestizaje de razas y culturas y es algo que preservar y defender.

Chikos del Maíz cuenta con una amplia trayectoria, ¿qué queda de aquellos inicios en el grupo y qué ha cambiado?Queda el espíritu. Obviamente han pasado 20 años y somos otras personas, más maduras, más sensatas y aunque con menos exabruptos y salidas de tono, diría que también más radicales.

¿Cómo valoráis la acogida del público aragonés en todo este tiempo? Hace poco estuvistéis en Zaragoza.Zaragoza siempre responde. Es un gustazo.

¿Cuánto tiempo vais a estar de gira presentando el último disco?Pues ahora mismo y después de la gira en salas este invierno, estamos presentando el disco en los festivales. El año que viene ya veremos. Ni idea.

¿Ya hay ideas para el siguiente disco?Haberlas hayas, como las meigas. Todo se andará.