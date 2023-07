Aitana Monzón y Valle Mozas: conversación íntima, lenguaje compartido

Aitana Monzón y Valle Mozas ocupan con sus libros dos de los puestos de lo más leído en Aragón. Lo hacen estas veinteañeras con sendos libros de poesía, ‘‘La civilización no era esto’ y ‘El origen’, respectivamente. Y "alucinan". Aunque, de un tiempo a estar parte, este hecho no tendría que resultarles tan sorprendente: la poesía está ganando terreno entre los jóvenes, tanto entre quienes la leen como entre los que la escriben. Aitana tiene 23 años y Valle, 24. Y ambas coinciden en una vocación temprana por la escritura y la lectura que viró hacia este género literario por una necesidad imperiosa de expresarse en la zozobra.

"Me fui haciendo mayor y enfrentándome a una serie de vivencias que desencadenaron emociones nuevas con las que he lidiado a través de la poesía, el vehículo idóneo tanto para expresarlas como para ser capaz de entenderlas. Es algo muy concreto que solo te puede dar la poesía", explica Valle.

Aitana, como Valle, ha pasado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (Estudios ingleses) y empezó con la narrativa, si bien su meta final es la dramaturgia. La poesía aparece como parada no elegida. Lo explica: "Si me hubieran dado a elegir un superpoder no hubiese elegido la poesía, porque el poeta sufre mucho. Pero de la poesía no puedes escapar, ser poeta es un estado, la manera en que ves el mundo y lo filtras. Es algo que es difícil de explicar porque se nace poeta. Aunque, como dice Lorca, hay que trabajarlo". Dice más: "La poesía la vivo como el sufrimiento de la plenitud, de abismarse, para mí es la búsqueda de la unión entre belleza, verdad y bien. Eso es lo que me hace sufrir. Es algo un poco místico, bueno y malo a la vez".

​Aitana Monzón

‘La civilización no era esto’. Poemario ganador de Premio Espasa 2021, la navarra de origen turolense Aitana Monzón, propone un viaje por una Alejendría en ruinas con el telón de fondo de la tetralogía de Lawrence Durrell. Toni Galán

El umbral de la adultez

"Ambas coincidimos en que cuando empezamos en la poesía estábamos un poco perdidas, como toda nuestra generación, en ese umbral de la adultez para el que nadie te prepara. De repente te ves joven pero más adulta, un momento de soledad a la hora de encontrar tu lugar en el mundo", añade Valle, quien lo refleja en su libro: "En él hay mucho sufrimiento, pero también catarsis. No tengo por qué rechazar el sufrimiento, sino convivir con él para que me ayude a conocer cosas de mí misma".

Pero los versos de estas dos poetas no solo viven del mundo interior. Son para ser leídos. "Mi poesía está hecha para los jóvenes", asegura. Si bien, dice, no escribe «pensando en los lectores", para ella "ha sido un regalo enorme obtener la respuesta que he tenido. Con mi poesía solo querría aportar cosas buenas. A mí me ayuda mucho reflejarme en otras personas, sea en momentos buenos o malos, y eso es lo que me gustaría con mi literatura". A Valle le gusta pensar que "la gente elige mis poemas según su estado anímico. Si está enamorado, si está triste...".

​

​Valle Mozas

‘El origen’. Perdida en el «umbral de la adultez», la logroñesa afincada en Zaragoza Valle Mozas se lanza en su libro al encuentro de sí misma y de quienes están en su situación. Toni Galan

Para Aitana, que se define con una sonrisa como "viejoven", "la poesía es el único genero que con un mismo poema puede generar sentimientos totalmente diferentes en el lector. Puede sentirte el ser más afortunado o el más desdichado leyendo los mismos versos". "A mí me gusta decir que la poesía es una conversación íntima en un lenguaje compartido", tercia Valle.

El papel de las redes sociales

Un lenguaje compartido cada vez más propio de los jóvenes, algo que, entre otras cosas, ambas atribuyen a las redes sociales. Si bien opinan que en este terreno no es oro todo lo que reluce, dan en general por bueno el medio si el fin es popularizar más este género al que creen, mucha gente "le tiene miedo".

Dice Valle: "Muchos lo ven como algo elevado o incompresible. Pero creo que no es así y que la poesía tiene que entenderse. Yo creo que si no se entiende no es un buen poema". Aitana opina que, aunque sí cree que la poesía es "una tendencia" ahora mismo, queda camino por recorrer y que la educación es clave en este sentido: "A veces es un rollo para los niños porque no tienen la edad necesaria para entender ciertos poemas. Leí ‘Misericordia’ de Galdós con 15 y no me gustó. Lo he leído hace dos meses y me ha parecido lo más maravilloso del mundo". Sigue: "No creo que la poesía sea difícil de entender, lo que tienes que hacer es animarte. Hay muchos tipos de poesía. Y hay que adecuarla a la edad".

A juicio de Valle, en la escuela y los institutos, "se esfuerzan mucho en explicarte las figuras literarias, pero no en qué te ha hecho sentir. A un chaval de 16, ¿qué le hace sentir leer a Machado?".

Aitana: "La poesía es luminosa y lo que tiene de universal es que es la primera manifestación escrita del ser humano. Como la música". "Es importante también que la poesía tiene otros códigos. Como decía Lorca, va más allá de la filosofía y de la física, no se puede explicar. Puedes dar una herramientas, explicar las figuras retóricas, pero un poema para cada persona es diferente, algo que parte del sentimiento y del pensamiento. Además, los poemas te acompañan en la vida, van contigo y su significado va cambiando. La poesía es lo más humano".