Rozalén: "Cuando estás haciendo arte en un sitio como el Pirineo, todo se multiplica"

Le tiene un cariño especial a este paisaje aragonés…Sí, y por muchas razones. Tiene algo de ancestral, por mi abuelo, Francisco Rozalén, que era de la 43º División del Ejército Popular de la República y estuvo por toda esta zona, en la bolsa de Bielsa, viviendo cosas fortísimas… El prado verde de ‘La Puerta Violeta’ es el valle de Bujaruelo… Hay veces que no sabes explicar el porqué, pero tienes una conexión muy fuerte con los sitios. Además aquí siempre me tratan genial, me siento muy querida y su gente es noble, auténtica y humilde.

Comparte escenario con la mexicana Silvana Estrada.Sí, nos conocemos y va a ser la primera vez que compartamos escenario, me hace mucha ilusión. No sé qué clase de pájaro tiene en la garganta, pero vuela con mucha libertad y personalmente no puede ser más bonita.

Con la Ronda de Boltaña grabó 'La tumba de la golondrina', que se hizo con el título de mejor canción en los Premios de la Música Aragonesa. ¿Cómo fue trabajar con ellos?Ha sido muy fácil, me han cuidado muchísimo. Los conocí cuando estuve de vacaciones, fui a Boltaña y estaban en un ensayo e hicimos buenas migas. Después me llegó la petición formal de cantar 'La tumba de la golondrina' y desde entonces han sido todo alegrías. Estaremos en el festival del Castillo de Aínsa, que va a ser una pasada, y luego ellos también se vienen a tocar conmigo al festival Mar de Músicas de Cartagena.

Además de los conciertos, ¿qué otros proyectos tiene ahora mismo en marcha?Estoy cerrando el repertorio del que será el próximo disco. Aunque en ‘Matriz’ hay canciones de mi autoría, ahora tengo mucha autopresión sobre todo lo que quiero contar en este nuevo trabajo, mirando mucho hacia dentro.



¿Va a aprovechar sus próximas visitas a Aragón para hacer algo de turismo?Sí, aprovechando la actuación de Aínsa he organizado un viaje para toda mi familia, siguiendo los pasos de mi abuelo y visitando sitios muy especiales que yo he ido descubriendo cuando he estado aquí.

¿Tiene algún rincón favorito que recomiende?Bujaruelo tiene un no se qué que me vuelve loca, pero hay muchísimos sitios. La Senda de los Cazadores, en Ordesa, en la que me tiré nueve horas y me encantó; o la ruta de la bolsa de Bielsa, que para mí fue muy especial, sobre todo cuando llegas al límite de la montaña con Francia y piensas en todo lo que ocurrió allí.