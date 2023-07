Bunbury: "Héroes es un campo de minas por el que lo mejor es pasar de puntillas"

Enrique Bunbury prosigue en contacto con sus seguidores gracias al consultorio semanal que mantiene a través del correo electrónico. Unas 'entrevistas' en las que el cantante se muestra muy abierto y transparente con cuantas preguntas le trasladan.

En esta ocasión el zaragozano habla largo y tendido y sin tapujos sobre Héroes del Silencio, dejando bastante clara cuál es la relación que mantiene con sus excompañeros de la banda. "Las relaciones son cordiales. Hablamos (con Pedro, principalmente) de tanto en tanto. Yo no tengo ningún problema con ninguno, de verdad. Por mi parte, desde la disolución de la banda, todo estuvo siempre bien, si cada uno en su lugar. Tanto como decir que la relación es buena..., es mucho decir. La relación es escasa. Héroes del Silencio es un campo de minas por el que lo mejor es pasar de puntillas. Ponerte a bailar o hacer footing, se convierte en un deporte de riesgo demasiado brutal y seguramente innecesario. Invité a Alan y en un par de ocasiones a Pedro, a escenarios en mis giras. Fueron momentos hermosos que atesoro en el recuerdo. Las cosas ocurren porque se dan las circunstancias. Misma ciudad en el mismo momento..., una llamada a tiempo..., una charla distendida, un abrazo y una invitación al escenario".

Bunbury vuelve a abordar la pregunta recurrente sobre las opciones de una posible vuelta de Héroe con una serie de conciertos. "Desgraciadamente en el tren de Héroes... se dejaron pasar muchas oportunidades, perdidas definitivamente en el espacio-tiempo. No sé si escucharon la frase 'la ocasión la pintan calva'. Es una expresión muy interesante que tiene como protagonista a la diosa Ocasión, a la que dibujaban -los griegos y, también, los romanos- calva como bola de billar y con un solo mechón largo, sobresaliendo de su frente. Una forma de simbolizar lo difícil que resulta agarrar una oportunidad cuando se te presenta y la tienes cara a cara, siendo imposible atraparla cuando se escabulle y se aleja. Las oportunidades no son temas que estén permanentemente encima de la mesa, no porque sea yo quien las retire o me niegue en rotundo, como suele ser la opinión generalizada. Las circunstancias, se evaporan y, a otra cosa, mariposa", asevera.

Y profundiza en el tema: "En cuanto a lo de girar después de estos pocos shows que voy a realizar en solitario, en un momento en el que precisamente no deseo oír hablar de giras, es, posiblemente, un poco inadecuado. De todas formas, aunque no soy la única persona que forma parte del grupo y ahora me encuentre en un momento en el que los directos no forman parte sustancial de mi vida, estaría dispuesto a escuchar a quien se presentase, si así fuera, proponiendo algo concreto, y valorarlo en su justa medida. Eso no quiere decir que todo lo que se presenta sea interesante. Muchas veces escuché ideas de bombero o a aficionados, bien intencionados, proponer castillos en el aire. Sea como sea, mi propósito, ya lo he dicho en alguna ocasión es, en este momento de mi vida, inclinar la balanza más en lo creativo que en lo re-interpretativo".

Finalmente, Bunbury, vuelve a renegar de la nostalgia como motor de su actividad: "Lo más cómodo que hay para un músico, es vivir de la nostalgia y no permanecer ni alerta ni creativo, ni escribir nuevo material, cuando tienes a tus espaldas un puñado de canciones por las que el público general estaría dispuesto a pagar un buen puñado de dólares. Nos quedaron muchas cosas por decir; pero ahí, inevitablemente, volvería a recordar la historia de la diosa Ocasión".