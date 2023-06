Bunbury: "No sé si hubiera tomado una decisión distinta con los álbumes de rarezas de Héroes"

Enrique Bunbury prosigue con el consultorio semanal que mantiene con sus seguidores a través del correo electrónico. En esta ocasión, aborda el tema de los descartes de las canciones que no entran en sus álbumes. Como ejemplo, para su reciente disco 'Greta Garbo' compuso 41 y finalmente 'sobrevivieron' diez.

Al abordar este capítulo tan interesante, el zaragozano se detiene en los diversos álbumes de rarezas de Héroes del Silencio que han visto la luz y deja entrever que no comparte algunas de las decisiones tomadas y que él no intervino de ningún modo en su concepción y elaboración. "Las canciones descartadas han tenido diferentes fortunas, en los distintos periodos y circunstancias. No siempre hubo muchas composiciones finalizadas y compitiendo por un lugar en la grabación de un álbum. En Héroes éramos muy poco prolíficos y más o menos lo que se grabó es lo que salió en los discos canónicos. Se ha rascado lo que se ha podido en álbumes de rarezas y publicaciones posteriores. No sé si, de encargarme yo o de habérseme consultado, hubiera tomado una decisión distinta, dado el contexto y el escaso material disponible", explica.

A continuación, realiza un recorrido por su trayectoria en solitario: "Posteriormente, en los primeros álbumes solistas, me acerqué a las grabaciones con algo de material extra, que apareció en su mayoría en caras B o, más recientemente, en las cajas del XX Aniversario. A partir del 2008, sí que me enfrenté a las grabaciones de los discos con muchas más canciones. Para 'Hellville...', no recuerdo cuántas fueron, pero sí que algunas aparecieron en la versión en vinilo, entonces no tan popular. Otras, fueron incluidas en un paquete que le envié a Raphael, para su disco 'Cerca de Ti'. Algunas las grabó y, otras, no. Quedaron algunas que me parecían buenas e interesantes que, junto con un puñado más de nuevas composiciones que compartían tono y carácter, conformaron 'Las Consecuencias'".

Y prosigue con su argumentación: "En otros periodos compulsivos de composición (la época 'Palosanto', 'Expectativas', la era pandémica y ahora con 'Greta Garbo') las canciones que seleccioné para los correspondientes discos exploraban la idea central y se ajustaban a los parámetros del álbum. 'Palosanto' fue el último álbum ecléctico que grabé. Desde entonces quise ser mucho más homogéneo en el diseño de producción. Así, muchas canciones que no cuadraban en el contexto, las abandonaba y esperaron la ocasión en la que tuvieran un lugar para ser expuestas. Fuera una cara B, una canción para un proyecto ajeno, una película o un disco nuevo en el que casualmente, sí tuvieran cabida".

Bunbury abre la puerta al lanzamiento en el futuro de un tercer y cuarto volúmenes de duetos, bandas sonoras y tributos como los dos que ya publicó en 2016. "Aunque no hay nada en firme, sí que hemos hablado con Warner acerca de la posibilidad de realizar un 'Archivos Volumen 3', con canciones esparcidas por zonas recónditas de mi discografía (caras B, películas, demos para otros artistas) e inéditas. Y 'Archivos Volumen 4' con todas las colaboraciones y duetos que aparecieron desde el 2015 en adelante. Supongo que en un par de años podría ser un momento más adecuado para publicar algo así, pero el tiempo nos dirá si es pertinente o no", revela.

Finalmente, el artista aragonés sigue tirando del hilo de las 41 canciones compuestas para 'Greta Garbo' y comparte con sus fans por qué en el estudio de grabación se circunscribió a inmortalizar las definitivas en el álbum. "La grabación de un disco es un proceso largo, complejo. Mucho esfuerzo, económico y vital. Dedicas un tiempo importante de tu vida, en el que se implican músicos, además de estudio y técnicos. Tal y como grabo mis álbumes, con unos patrones de calidad que me autoimpongo y exijo, enfrentarse a una grabación de muchas canciones se convierte, principalmente, en una distracción. Por eso, es preferible concentrarse en las canciones que van a entrar en un álbum, y como mucho, una o dos más. Para cuidarlas y quererlas, ofrecerte y entregarte a ellas con todo tu esfuerzo y amor. Elegir la canción que queda fuera de un álbum es complicado, a la vez que muchas veces, obvio. Es una corazonada que la intuición te señala con bastante claridad, sobre todo una vez avanzada la grabación. Algo te indica que esa canción no pertenece a ese grupo, que se desvía por algún matiz o detalle. Es posible, que este matiz no sea evidente para un oyente externo, pero durante el proceso de la grabación, llega un momento en que me resulta incuestionable y no me cabe la menor duda", concluye.