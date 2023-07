José Luis Melero: "En Aragón tenemos que querernos más"

Su biblioteca es mítica. ¿Cuántos libros posee?

Unos 40.000, distribuidos en dos casas. Hasta que tuve 30.000, la biblioteca estaba muy ordenada, pero ya empiezo a no encontrar alguna obra de pequeño volumen que se me ha traspapelado. A veces tengo que ir a la biblioteca pública a consultar algo sabiendo que tengo un ejemplar en casa pero no lo encuentro. Eso me pone muy nervioso. Mi biblioteca empieza a ser ya un caos ingobernable.



No todo son temas aragoneses.

No. Hay también poesía española, libros de la bohemia, raros y curiosos, libros de la Guerra Civil española, diarios... Creo que tengo un buen fondo de cada uno de estos temas.



¿Su libro más preciado?

La primera edición de ‘La vida de Pedro Saputo’. No es el más valioso en términos económicos, pero me costó 30 años encontrarlo. Tengo devoción por Braulio Foz.



¿Y el que aún se le resiste?

‘Primavera portátil’, de Adriano del Valle. Lo he visto alguna vez a la venta pero no podía ni debía pagar lo que pedían por él.



Como escritor, Aragón es su gran tema.

Soy un aragonesista furibundo, un gran amante de mi tierra. Me interesa todo lo que tenga que ver con ella pero no soy chovinista ni excluyente. Creo que lo que tenemos que hacer los aragoneses es querernos más. Nos iría mucho mejor si nos preocupáramos más de nuestras cosas. Hay mucha gente que dice que en Aragón no se hace justicia, pero a lo mejor quienes lo aseguran son precisamente los que no hacen justicia ellos mismos con los demás. Lo natural es querer más a lo que tienes más próximo, y a veces pecamos de desdeñar un poco lo nuestro. Me preocupa que seamos pocos los que tengamos esta postura.



Desde que se jubiló no para.

Siempre he sido muy activo. Cuando trabajaba era escritor de fin de semana. Ahora tengo más tiempo, pero también es verdad que muchos amigos se ‘aprovechan’ de mí y me encargan presentaciones o textos para proyectos suyos. Me gustaría tener más tiempo para mí.



¿Y cuando lo consiga?

Me gustaría escribir la segunda parte de mis memorias y un libro, bonito y alejado del costumbrismo, sobre mi ciudad, sobre las calles de Zaragoza y sus gentes.



En las memorias, ¿no se miente?

No, pero sí se omiten cosas para no hacer daño.