Delacueva prosigue su carrera como solista y lanza el primer sencillo de su próximo álbum

‘Me derrito’, además de un pensamiento propio de las olas de calor que amenazan con fundirnos y confundirnos en este temible verano infernal que anticipan los meteorólogos, es ante todo la nueva canción de Delacueva. La composición que hoy ve la luz marca el inicio de una nueva etapa de la banda zaragozana que formaban cinco músicos, y que ahora continúa como proyecto en solitario el cantante y guitarrista Manuel de la Cueva (Zaragoza, 1994).

Delacueva lanzó su primer elepé en 2021, un luminoso álbum que irradiaba sonidos funk, rebosaba frescura y que ya hacía pensar, al escuchar las canciones del disco, en un futuro prometedor para el grupo. Aunque ahora se haya disuelto, el principal impulsor de este proyecto, Manuel de la Cueva, mantiene viva la llama, prosigue el camino trazado y abre nuevas rutas sonoras.

"He crecido escuchando bandas y es lo que me gusta, pero luego las circunstancias son las que mandan en la vida. Y conforme vas cumpliendo años te das cuenta de que van teniendo más importancia. Al final tener un grupo es muy complejo. Hay quien no se quiere profesionalizar tanto, hay quien prefiere llevar el proyecto por otro lado... es bastante complicado", reflexiona el músico zaragozano.

"Vivimos en una cruzada contra el amor romántico porque es algo irreal, pero siendo conscientes de ello podemos disfrutarlo igualmente"

Pero en esta nueva singladura no está solo. "Cuento con Carlos Montull al bajo, con Jorge Portillo a la guitarra y con Pedro Simón, guitarrista del proyecto anterior. De hecho, las guitarras de ‘Me derrito’ las ha grabado Pedro, aunque ya no venga en directo conmigo. Tengo la suerte de contar con un equipo magnífico", afirma.

Otras sonoridades

El sonido de Delacueva se mantiene "en cierta manera, pero siempre hay una evolución y un cambio. Creo que hacer lo mismo que en el primer disco sería un error. Este primer tema que lanzo sí que recuerda un poco al primer elepé, pero hay otras canciones que vendrán más adelante y que van romper un poco porque voy a explorar otro tipo de sonoridades".

Sobre el sencillo, que a partir de hoy está disponible en las principales plataformas (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal), De la Cueva comenta que "es una canción sencilla que quería hacer para disfrutarla yo, en primer lugar, y disfrutarla con la gente. Luego ya el tiempo dirá, pero es un tema que puede conectar porque es fresco. Pero eso lo tendrá que decir el público".

En cuanto a la letra, añade que trata sobre "el amor romántico, tan denostado hoy en día. Vivimos en una cruzada contra el amor romántico porque es algo irreal, pero siendo conscientes de ello podemos disfrutarlo igualmente. No tiene que condicionarnos en la visión que tenemos de la vida y del amor, ni tener ningún tipo de expectativas Disney. Pero por qué no permitirnos seguir disfrutando de la magia siendo conscientes de su irrealidad", arguye.

Acerca del próximo trabajo discográfico de Delacueva, el cantante y guitarrista avanza que "ya hay varias canciones compuestas" y que las irá grabando y lanzando con la intención de publicar finalmente un álbum que contendrá diez cortes.