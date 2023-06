Rafa Blanca: "Me gusta tanto la épica del teatro como la de los maratones"

¿De dónde le viene su pasión por el mundo de la interpretación?

La primera vez que participé en una obra de teatro fue en los Jesuitas, a los 16 o 17 años. Estaba haciendo algo que, no sabía por qué, me salía de manera natural. El teatro en mi caso es pura vocación. Siempre digo que no le recomiendo a nadie ser actor. Sin embargo, si volviera a nacer, volvería a ser actor.

Además de vocación requiere trabajo, esfuerzo...

En mi caso me he dedicado a estudiar cada herramienta de mi cuerpo, de mi mente y de lo que tengo alrededor para utilizarlo en escena. Llegué al teatro porque para mí era una necesidad. Y eso que mis pruebas de ingreso en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid fueron terriblemente malas.

¿Por qué?

No había preparado nada. Yo por entonces trabajaba como frutero en unos grandes almacenes. Llegué allí y me preguntaron: «¿Por qué te has apuntado aquí, si no estás haciendo nada de lo que hemos pedido?». Conteste que no lo sabía, pero que si no me convertía en actor no sería otra cosa. Al final entre, y con la mejor nota. Esa es la vocación, cuando lo tienes claro y no sabes expresar el porqué.

Lleva más de dos décadas sobre los escenarios, y hace ya unos años que inició otros tipo de carrera, la de corredor de larga distancia...

Hacer deporte de manera constante ayuda a los neurotransmisores, te hace sentir mejor físicamente y por lo tanto el cerebro funciona mucho mejor. De hecho, en la obra ‘Malabrocca’, que es un espectáculo de una hora y media con 35 personajes, termino la función y no tengo sobrealiento en ningún momento. Las maratones son 3 horas y 15 minutos. Pude unir teatro y atletismo el año pasado corriendo la de Atenas. Estuve en la Acrópolis, en el Teatro de Dioniso, donde Aristófanes estrenaba sus comedias.

¿En cuántos proyectos teatrales anda metido actualmente?

Además de ‘Malabrocca’, sigo girando por España con la psicóloga Patricia Ramírez y los espectáculos ‘La ansiedad no mata, pero fatiga’ y ‘Ménage à trois’ (también con el comunicador científico Pere Estupinyà). Al mismo tiempo estoy terminando la gira de ‘Que salga Aristófanes’, con Els Joglars, a la que me incorporé a finales de 2022, sustituyendo a Alberto Castrillo-Ferrer. Ah, y el próximo mes estaré en el Festival Manhattan de Murillo de Gállego con la obra ‘Guggenheim’, un estreno de la compañía El Gato Negro dirigido por Castrillo-Ferrer, donde comparto escenario con Irene Alquézar, Encarni Corrales, Luis Rabanaque, Alberto Salvador y JJ Sánchez.

Y volviendo al deporte, ¿qué próximas pruebas prepara?

Mi próximo objetivo es la primera media maratón que va a hacer Silvia, mi mujer, en Valencia. Es todo un reto vital para ella y voy a correr a su lado. Es lo que más ilusión me hace. En el horizonte también está la maratón de Nueva York y creo que el año que viene voy a lanzar ese dardo, a ver si cae en la diana. Las maratones tienen esa épica que a mí me gusta tanto en el teatro como en las carreras.

Como zaragocista, ¿cómo sufre el deambular del equipo por la Segunda División?

He de responder que ese deambular se acaba. Este año es el del ascenso. Si no decimos eso… Todos los años renovamos ilusiones. Lo hablo con amigos como el dibujante Bernal, los actores Luis Rabanaque y Diego Peña, con mi hermano Jesús... con todos los zaragocistas de pro, y también me dicen que este año es el del ascenso y que tenemos que ir más al campo. Creo que en cada núcleo zaragocista ocurre lo mismo y se piensa que es el año del ascenso.

¡A ver si es verdad!

El truco para que el Real Zaragoza suba es muy sencillo: jugar como lo hacen las jugadoras del Casademont Zaragoza en baloncesto. Con eso, éxito asegurado.