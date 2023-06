El zaragozano Hugo Ruiz, ganador en el Festival de Tribeca: "Está siendo todo muy fuerte"

El cineasta zaragozano Hugo Ruiz ha recibido una gran noticia. Su película de debut, 'Una noche con Adela', le ha merecido uno de los premios más destacados del Festival de Tribeca (Nueva York), el de mejor dirección novel.

"Estoy muy muy contento. Me enteré del premio el jueves por la noche y tengo el teléfono que me va a reventar. Está siendo todo muy fuerte. Ya fue un hito hacer la ‘premiere’ de la película en Tribeca y ganar el premio al director novel es una locura", ha explicado a HERALDO desde su casa en Madrid.

Ruiz, que cumplirá 49 años en dos semanas, relata cómo fue el momento en que se enteró de la feliz noticia: "No tengo redes. Mi jefa de prensa me envió una captura de Twitter porque estaban retransmitiendo la gala en directo. A partir de ese momento comenzaron a llamarme mi representante, miembros del equipo de la película… Estuve hasta las tantas de la mañana. Tuve que grabar un vídeo para enviarlo al festival agradeciendo el premio".

Este filme es una historia de venganza protagonizada por Laura Galán, ganadora del Goya a actriz revelación por 'Cerdita' y ha sido rodado en un plano secuencia. La cámara sigue ininterrumpidamente a Galán en su papel de Adela, una barrendera áspera y perturbada que trabaja en el turno de noche en Madrid y que ha decidido ajustar cuentas con quienes considera responsables de su vida miserable.

Adela, explica el director, representa a la “gente que no tiene el control de su vida”, pero gracias al séptimo arte se convierte en “la jefa” de esta historia, dejando sorprendidos a los espectadores y hasta a la periodista Gemma Nierga, que hace un cameo como locutora de su programa de radio 'Hablar por hablar'.

La producción de 'Una noche con Adela', que es independiente, ha abarcado un equipo de entre sesenta y setenta personas que han colaborado en la cinta de principio a fin en un proceso de casi año y medio.

Ruiz, de Zaragoza y con 48 años, cuenta que siempre quiso ser director de cine pero no se dedicó a ello por completo hasta los 35 años, cuando empezó a hacer cortometrajes y cosechar premios, entre ellos por 'Taxi fuera de servicio', 'S.O.S.' o 'La cena'.