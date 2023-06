Los ídolos del K-Pop reconquistan los cines de Zaragoza este fin de semana

El fenómeno del pop coreano K-Pop no conoce fronteras y continúa muy vigente. Una popularidad que se plasma también en las salas de cine aragonesas. Si hace dos semanas la proyección en directo de un concierto desde Japón del cantante Suga supuso un acontecimiento en Aragonia, Palafox, Puerto Venecia y Grancasa, este fin de semana se doblará la apuesta con la exhibición de dos documentales de esta temática.

Los protagonistas de estos largometrajes son dos componentes de BTS, una banda de alcance planetario y que cuenta con millones de seguidores. Precisamente Suga volverá a ser protagonista con el filme 'Road to D-Day'. Se trata de una de las estrellas más rutilantes del K-Pop (pop coreano, aunque no se ciñe solo al pop, sino que incluye también un repertorio funky, electrónico y trap) e integrante de BTS, un combo que es el máximo exponente de este género.

A sus 30 años, Suga compatibiliza su pertenencia al grupo con una carrera en solitario con el alter ego August D que ha cristalizado en su primer disco, 'D-Day', publicado el pasado abril, que también da nombre a la gira que arrancó el 26 de abril en Estados Unidos y ha continuado en Tailandia, Singapur, Indonesia, Corea y Japón.

Con esta película deja constancia del trabajo que hay detrás de su camino en solitario y embarcará al espectador en un viaje que va desde Las Vegas a Malibú pasando por San Francisco y Tokio hasta Chuncheon, Pyeongchang y Seúl. Anécdotas, imágenes inéditas y qué hay en la trastienda de un ídolo de masas se dan la mano en este filme de 81 minutos de duración.

'Road to D-Day' se puede ver en la sala 10 de los Palafox este sábado a las 17.45 y este domingo a las 16.00; en la sala 1 de Aragonia el sábado a la 18.00 y el domingo a las 16.15; y en la sala 5 de Cinesa Puerto Venecia este sábado a las 18.15 y este domingo a las 16.00.

J-Hope protagoniza 'J-Hope in the box'. Heraldo.es

Su compañero en BTS J-Hope es el protagonista de 'J-Hope in the box', basado en el disco que editó el año pasado. En este documental se sigue al artista durante 200 días, desde la producción del álbum 'Jack in the box' y la fiesta de escucha con la que arrancó su promoción, hasta su preparación y presentación en el escenario del macrofestival Lollapalooza ante miles de personas. Durante 86 minutos se descubre la vida cotidiana del intérprete y bailarín y su proceso creativo mientras se prepara para enfrentarse al mundo como solista.

'J-Hope in the box' se proyectará en la sala 10 de los Palafox este sábado a las 16.00 y este domingo a las 17.45; en la sala 1 de Aragonia este sábado a las 16.15 y este domingo a las 18.00); y en la sala 5 de Cinesa Puerto Venecia este sábado a las 16.00 y este domingo a las 18.15.