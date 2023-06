Adela Alfaro, diseñadora de moda: "Llevo más años cosiendo de lo que sería normal para mi edad"

Está impartiendo el taller ‘Costura para todos’, en Huesca, ¿incluye a los que no saben coger un doble ni enhebrar una aguja?

El nombre del curso es muy apropiado porque refleja muy bien la esencia de las clases, que son para todo el mundo y muy personalizadas. La gente va evolucionando en función de sus intereses. Hay quien no sabe coser ni un botón y ha tenido una evolución impresionante o quien solo tiene interés en coser a máquina o hacer arreglos o se atreve a hacer una prenda de principio a fin.

¿Se anima también el público masculino a asistir a sus clases?

No, somos todo mujeres, pero no porque no queramos, estaríamos encantadas de tener con nosotras a algún hombre al que le motivara la costura.

¿Y las nuevas generaciones?

Sí, hay gente muy joven en clase a la que le apetece aprender. Hasta tuve una niña de 11 años que venía con su madre y que adelantó a todas por la derecha.

¿De dónde viene su interés por la costura?

Siempre me ha llamado la atención el arte, la artesanía, todo lo que era trabajo manual. Y también me ha gustado la moda, tanto a nivel tendencias y estilismos como a nivel creativo. Lo que más me gusta es patronar y cortar, unido al diseño.

¿Empezó muy pronto a coser?

Llevo más años cosiendo de lo que sería normal para mi edad. A los 14 años yame formé en corte y confección en Huesca. Luego continué mis estudios en Madrid y empecé a trabajar en el mundo de la moda.

¿Cumplió con sus expectativas a nivel profesional?

La parte más de postureo, de grandes desfiles y de Cibeles no me llena. Para mi la moda tiene que ver con lo antropológico, con tu estilo de vida y con identificarte con lo que llevas puesto.

¿Se puede triunfar en el mundo de la moda sin vivir en las grandes ciudades?

Depende de lo que cada uno entienda como éxito, yo vivo donde quiero vivir y hago lo que quiero hacer, por eso creo que sí se puede triunfar en la moda en otros lugares. Un ejemplo claro lo tenemos con Amancio Ortega, que fundó Inditex en su pueblo. Vivimos en un mundo globalizado que facilita trabajar desde donde quieras. Yo puedo ir a una reunión en el día a Madrid o Barcelona sin problema.

¿Dónde se pueden ver diseños de su marca Adela Alfaro?

En mi tienda ‘online’ y, a través de mi cuenta de instagram, en la alta costura nupcial. Trabajo para novias e invitadas con diseños exclusivos, teniendo en cuenta su personalidad. Para ello, tengo un trato cercano y muy directo con las clientas, que acaban siendo amigas.

En plena era de la sostenibilidad, ¿hemos dejado ya atrás esa moda de usar y tirar?

En general seguimos recurriendo a lo barato porque es a lo que nos lleva esta economía insostenible. Una persona recién graduada y mileurista no se puede gastar 100 euros en un vaquero ni 500 en un abrigo. Hay que recurrir a tiendas de ‘fast fashion’, porque además nuestra sociedad es muy consumista. Yo también tengo que renunciar a ciertos productos en mis diseños porque sé que mis clientas no lo van a poder comprar.

¿Hasta qué punto un recuerdo o una emoción pueden convertirse en una prenda?

Es algo esencial para mi. Cada colección tiene una base de inspiración artística, si no mi trabajo no tendría sentido. Yo bebo mucho de mis experiencias, de recuerdos, de personas que me han marcado, de aprendizajes que he ido teniendo y eso se refleja en mis prendas.

¿Y se transmite a los demás?

Aunque nos sintamos muy distintos, todos tenemos elementos comunes en nuestra historia. Por ejemplo, si yo me quiero inspirar en mis veranos en la playa, utilizaré azules, gasas, tejidos fluidos que a ti también te trasladarán a una situación similar.