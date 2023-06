"La Feria del Libro de Madrid es un gran escaparate y hay que estar ahí"

La Feria del Libro de Madrid, tan espectacular, y la Feria del Libro de Zaragoza, tan íntima, terminaron el mismo día, el pasado domingo con buenas cifras. El nivel de satisfacción de Zaragoza es pleno: ha habido gentes, ventas y eco, y se tiene la sensación de que el Parque José Antonio Labordeta se ha consolidado como el mejor escenario para esta cita capital a la que aún le faltan algunas cosas. Por eso hemos querido preguntar a escritores, libreros y editores que han estado en la de Madrid que la valoren, la describan y se atrevan a esbozar algunas ideas susceptibles de ser aplicadas en Zaragoza o en Huesca.

El librero e informático Félix González ha estado en el puesto del sello asturiano Soseki, dedicado a las letras y artes japonesas. “La Feria de Madrid destaca por, en primer lugar, por el volumen. Allí están todas las editoriales españolas, o casi todas, con sus fondos. Pasa mucha gente todo el tiempo: periodistas, hay 'sets' informativos todos los días, críticos literarios, gentes de revistas. Y luego pasa algo excepcional: la gente viene a la feria porque quiere tener los libros dedicados. Hay auténtico culto a muchos autores y generosidad en las compras. Un ejemplo, se anunció que iba a firmar Juan Luis Arsuaga, y media hora antes de que se abriese la feria ya había una cola inmensa para que les estampase su rúbrica. Y eso no sucede solo con él”, dice Félix.

“La promoción y la publicidad son constantes. Yo mismo, que estoy en un sello asturiano, he salido ya varias veces en televisión”, explica, y agrega que este año también los sellos aragoneses Contraseña y Xordica han sido objeto de reportaje en Aragón Televisión. “Las casetas son más caras, estar en Madrid casi tres semanas no es fácil y quizá ni barato. Pero compensa: estar en Madrid es como pagarse una campaña de promoción y, al final, vendes más de lo que pagas”.

El editor Chusé Raúl Usón estaba especialmente feliz. “Creo que nosotros y Contraseña estamos muy contentos: hemos compartido caseta con Alfonso Castán y Charo Navarro, dos de sus editores. Hemos duplicado las ventas y vemos que la gente tiene curiosidad. La Feria del Madrid, dirigida por la zaragozana Eva Orúe, es un magnífica oportunidad para presentar un catálogo, una trayectoria”, señala. “Por aquí pasa mucha gente, pero no solo de Madrid. No. No. Vienen gentes de todo el país. No se puede imaginar la cantidad de gente que nos dicen que reservan siempre un fin de semana para visitar la feria, para ver y comprar, porque aquí se compra mucho”, insiste.

Juan Luis Arsuaga y Manuel Vilas, en un tiempo muerto en la Feria del Libro de Madrid. Cortesía M. Vilas.

Añade algo más: “Hay otro aspecto que me llama la atención. Esta es la mejor Feria del Libro que se hace en España y aquí está todo, hasta los sellos independientes y los más pequeños, es decir este es el mejor escaparate de España y tenemos que estar ahí. Y acude mucha gente de Latinoamérica, que está muy interesada en conocer qué estamos haciendo, quiénes son los autores, cuáles son los sellos. No podemos renunciar a ese público”.

En la Feria de Madrid han estado muchos autores aragoneses: Javier Sierra, Luz Gabás, Martínez de Pisón, Sergio del Molino, Ana Alcolea, Daniel Gascón, Aloma Rodríguez, Julio José Ordovás o José Luis Melero, entre otros. Julio José Ordovás señala: “Un escritor tiene que salir a jugar fuera de casa, a no ser que aspire a convertirse en un rey de taifa. La Feria del Libro de Madrid es el Primavera Sound de la literatura española, un macrofestival en el que mola participar, aunque solo firmes media docena de libros. Este año, además, Xordica ha compartido caseta con Contraseña, formando un imbatible tándem aragonés, y yo estuve muy a gusto con ellos”, confiesa el autor de ‘Castigado sin dibujos’. Chusé Raúl Usón, entre otras cosas, pide más compromiso e implicación de las instuciones: del alcalde de Zaragoza y sus concejales y consejeros, del presidente de Aragón y sus consejeros. “Ese apoyo real sería muy importante, y más ahora que hemos encontrado el enclave ideal. En Madrid es algo que sucede todo el tiempo”, afirma el editor de Xordica.

José Luis Melero propone otras cosas: “La Feria de Zaragoza carece de figuras nacionales y eso hay que remediarlo. Tenemos que traer dos o tres por día. Deberían estar aquí, por ejemplo, Andrés Trapiello, Héctor Abad Faciolince, Fernando Aramburu, Sara Mesa, Pilar Adón, Marta Sanz. Eso sería más público para la Feria, más presencia de la gente, mayores expectativas y con eso ganamos todos: la Feria, Zaragoza, los escritores, los distribuidores, los lectores. Y no cuesta tanto… Muchos pueden venir a firmar por la tarde y regresar a cenar a casa. Tenemos que aprovechar eso. Estamos a una hora y cuarto de Madrid y Barcelona en el AVE”, dice José Luis Melero.

Ignacio Martínez no firmó enZaragoza, a pesar de haber sacado uno de sus mejores libros. ‘Castillos de fuego’ (Seix Barral), pero sí dos fines de semana en Madrid. “La Feria del Libro de Madrid es imbatible. Este año se ha vendido muchísimo. Es como si los lectores se reservasen para este momento. Yo suelo firmar de 25 a 50 libros por sesión, de mañana o tarde, si todo va bien. Este año llegué a firmar en un par de horas 120 ejemplares. No pude ni fumar. Lo más impresionante es que firmas a gente de toda España: Cataluña, Burgos, Cuenca, Zaragoza, y no solo eso: hay gente que viene solo a saludarte y a contarte que se leyó tu libro y te da sus impresiones”, dice. Ana Alcolea vivió el pasado fin de semana el estrés de firmar en Madrid y en Zaragoza, pero es “algo a lo que no debes renunciar”.

¿Entonces? Pisón lo tiene claro: “Yo haría que la Feria del Libro de Zaragoza no coincidiese con la de Madrid. La adelantaría a mayo para que pudiese contar con más autores nacionales. Eso es importante y le daría más prestigio a la nuestra”.

Manuel Vilas, que ha estado en las dos, ofrece su visión y su aportación constructiva: “La Feria de Madrid es popular y culta al mismo tiempo, está inserta en el ADN de la ciudad. La gente busca a sus escritores favoritos en la Feria, es una tradición madrileña muy potente. Además la Feria cuenta con una infraestructura de gran calibre y tiene carácter internacional. La directora Eva Orúe, que es aragonesa, la ha modernizado. La feria de Zaragoza no acaba de entrar en el ADN de la ciudad de Zaragoza. Sin embargo desde hace años se ha hecho un gran trabajo organizativo y hay que seguir trabajando en esa línea. En ese sentido echo en falta más programación nacional e internacional en la feria de Zaragoza”.

