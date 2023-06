«Creo que esta es la mejor Feria del Libro de Zaragoza que hemos vivido en varios años»

ZARAGOZA. «Creo que esta es la mejor Feria del Libro de Zaragoza desde que existe Libros del Innombrable», decía el editor y escritor Raúl Herrero, cuyo mayor éxito fue ‘Memorias del niño Toni’ de Antonio Chicharro. En otra caseta, otro clásico como Fernando Jiménez Ocaña decía algo semejante: «Ha sido y está siendo una feria extraordinaria para nosotros, la mejor: hay ventas y gente. Míchel Suñén se acerca a los 300 libros y Manuel Castelló, con su ‘Réquiem por el boxeador de los guantes de cristal’, rebasa los 130», decía. Castelló, que llevaba más de una década sin publicar, explicó: «Esta la primera vez que vengo a la Feria, he venido los nueve días y ha sido una experiencia maravillosa. Hay gente que ya ha leído el libro y quiere hacerte comentarios».

Ayer, con un sol radiante por la mañana y la aparición de la lluvia por la tarde, se despedía la XXX Feria del Libro de Zaragoza con algunos datos nítidos: ha organizado 45 actividades culturales (presentaciones, mesas redondas, cuentacuentos y talleres), ha contado con 800 participantes en los actos del Kiosco de la Letras y más un millar han pasado por la caseta de información.

Siempre hay fenómenos curiosos: la absoluta consolidación de los sellos de cómic, tanto en GP ediciones como en Cornoque y Malavida el éxito es obvio; el atractivo de las editoriales de carácter infantil y juvenil como Apila, Edelvives, Cosquillas, Pintacoda, Ida y Vuelta y Sin Cabeza, a las que se suman Pregunta, Los Libros del Gato Negro, etc.

Julia Millán explica algunos secretos de los libros, en el puesto de la librería Antígona, a un cliente. Decía ayer que estaba muy contenta con el desarrollo de la Feria.] Guillermo Mestre.

«Ha sido una feria excepcional. Se ha firmado y estamos muy contentos», decía la oscense Sandra Araguás, que es un caso único en esta cita: en su caseta doble no hay más que libros suyos, y ha publicado 23 en total. En dos de los últimos, ‘El caballero de Loarre’ y ‘La cabra montesina’ (que nace como ‘Medio pollé’ de la tradición popular), colabora con David Guirao, que decía. «Estoy muy contento. Y también cansado. La feria es una vivencia maravillosa. Trabajamos en silencio y a solas, y vienes aquí y ves el rostro del niño que te pide una firma. Eso es impagable. He dado muchos talleres en colegios en los últimos tiempos y los niños están felices, te reconocen, te preguntan. Este es un trabajo de ida y vuelta: en la feria se establecen muchas confidencias. He firmado en las casetas donde he estado estos días y me entrego a cada lector, y lo perciben».

No muy lejos de él, Ana Alcolea firmaba en la caseta de Prensas de la Universidad de Zaragoza cuya librería coordina Lourdes Sosa: «Está siendo tan bonito como agotador e intenso. He venido de Madrid a Zaragoza para estar el fin de semana y siempre es un estímulo. Ayer firmé mi ‘Beethoven’, ilustrado por Javier Hernández, y hoy ‘Todas las que fui’ (PUZ)». La Feria del Libro también es un lugar de sorpresas: la Premio de las Letras Aragonesas de 2019 conoció al musicólogo zaragozano y crítico de ‘El País’ Pablo Rodríguez, que prepara una monografía sobre la Filarmónica de Viena y los conciertos de Año Nuevo, y es amigo del director Ricardo Muti. «¿He oído bien?», indagó la escritora. Había oído de maravilla: quiso hacerse una foto con él y su familia.

Julio José Ordovás firmaba sus dos últimos títulos: ‘El peatón sentimental’ y ‘Castigado sin dibujos’, publicados por Xordica. Le están dando muchas satisfacciones y recibe parabienes constantes de sus lectores. En Pregunta, Gabriel Sopeña estampaba su libro ‘Cantar cuarenta. Cancionero completo (1983-2023)’, que presentó en su formidable concierto en el Teatro Principal, y con él también lo hacía la joven poeta Sofía Díaz Gotor del poemario ‘Sálvida’. En Antígona, lo hacía María José Hasta, una de las sensaciones de la narrativa española con los cuentos de ‘Se te oscurece el pelo’ (Caballo de Troya). La felicidad no iba por barrios: estaba en todas las casetas, gozosa y bien repartida.

Los cómics suscitan mucha atención de todos los públicos: aquí firman sus libros Luis Orús, Carlos Xcar y Roberto Malo, en la caseta de Malavica y Cornoque.] Guillermo Mestre.

Las Ferias delLibro de Huesca y de Zaragoza han coincidido con la de Madrid, donde ha habido dos sellos aragoneses todos los días: Xordica y Contraseña, y un puñado de autores que también han estado aquí: Luz Gabás, Ana Alcolea, Julio José Ordovás, Daniel Gascón, José Luis Melero, Martínez de Pisón o Aloma Rodríguez.

En la Feria de Zaragoza se materializaron, en sesiones de tarde los días lectivos y en mañana y tarde los sábados y domingos, 800 firmas en la casi 50 casetas. Algunas con emociones y dolencias: Trinidad Ruiz Marcellán glosaba los heterónimos que usó Ángel Guinda con su peculiar sentido del humor y Ana Segura, la directora de ‘La Torre de Babel’, decía que se quedó sin voz.

Dos de los representantes de la Comisión Permanente del Libro (Copeli) han dicho que «el Parque José Antonio Labordeta se asienta como lugar de celebración de la feria, están muy a gusto los profesionales y el público, cuya afluencia ha sido ligeramente superior», decían, y añadían otro dato importante:«Vamos a igualar las cifras del año pasado». Han hecho hincapié en una novedad, la carpa, y la presencia de los niños, ellos son la semilla del porvenir:«Tienen un gran valor: son los futuros lectores».

Con Luz Gabás,Premio Planeta de 2022 por ‘Lejos de Luisiana’, comenzaba esta fiesta de la palabra y de la convivencia el pasado día 3 de junio. Y concluía ayer donde se entregaron los galardones del II Premio Avanza de Microrrelatos, al que se han presentado más de 200 autores. Ganó ‘Paniculata’ de Alicia Posac Castán, y recibirá 500 euros. Y el finalista, que recibirá 200 euros, es ‘Las voces (interiores)’ de Iván Aybar Jiménez; la mención especial, dotada con 100 euros, es para ‘Bip’ de Andrea Pizarro Soria.