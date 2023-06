Los mejores planes para el fin de semana en Zaragoza: celebra el fin de exámenes de tardeo

Cuando el buen tiempo empieza, es difícil querer quedarse en casa. Y más si se han terminado los exámenes. Aquí van algunas propuestas de ocio para disfrutar del fin de semana en Zaragoza.

Tardeo

Si has acabado exámenes y quieres celebrarlo, o si simplemente te apetece tomar algo mientras disfrutas de los bares y discotecas en horario vespertino, qué mejor plan que acudir al tardeo zaragozano.

Tras varios años de trayectoria, el ocio por las tardes se ha vuelto una opción más popular. Empezar la fiesta después de comer y terminarla a la hora de cenar es el plan perfecto para aquellos que prefieren irse a la cama pronto. Pero no sufras, porque quien quiera continuar la fiesta por la noche podrá hacerlo en los muchos pubs y discotecas que ofrece el Casco Histórico de la capital aragonesa.

Este sábado, de 16 a 22, se podrá disfrutar de música y copas en Borneo, Chilimango, Daluxe, Jane Birkin, Mantis y Super Hits, entre otros.

Taller de camisetas en Maker Space

Si eres de los de 'Do It Yourself' y te gusta personalizar tu propia ropa, apúntate este plan. Podrás diseñar una camiseta totalmente original gracias a Zaragoza Maker Space, que organiza un taller donde enseñan paso a paso, desde el diseño hasta la impresión, cómo hacer esta prenda.

Será este sábado desde las 17.30 hasta las 19.30 en la calle de Madre Sacramento 47. Hay que inscribirse previamente en su página web y cuesta 18 euros, camiseta incluida.

Música con Íñigo Merino

El cantautor extremeño Íñigo Merino visitará la capital aragonesa este sábado por la noche en el marco de su gira tras el lanzamiento de su segundo disco titulado 'Tal vez mañana'. Tocará algunos de sus temas más conocidos, como ‘I love you’, ‘Contigo y sin ti’ o ‘El Espejo’.

Este concierto se celebrará a las 21.30 en la zaragozana sala Z y las entradas se pueden conseguir desde los 12 euros en su página web.