Miren Iza: “La energía juvenil es muy poderosa y los estímulos, fundamentales”

La guipuzcoana Miren Iza adquirió notoriedad en el mundo de la música popular cuando cantó la versión de ‘Frente a frente’ a dúo con Bunbury, allá por 2010. Su proyecto Tulsa ya acumulaba una historia notable (desde 2002) tras una etapa iniciática de Iza en la banda Electrobikinis. Con una carrera consolidada a ambos lados del Atlántico, la artista fue seleccionada este año por la Asociación de Intérpretes yEjecutantes para pasar una semana impartiendo enseñanzas en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), que tuvo lugar entre el 20 y el 27 del pasado mes de mayo. De esa experiencia nace una minigira, con los alumnos como músicos, que para esta noche (21.30, 12 euros en Notikumi) en el Centro Musical Las Armas de Zaragoza.

La experiencia ha dejado poso en el corazón de la autora de la ‘Oda al amor efímero’. "Para mí era un terreno desconocido. Mostrar tu repertorio a unos chavales que quizá no saben de qué les hablas asusta, te hace sentirte exigida. Por suerte, enseguida pude comprobar la disposición que tenían. Son muy abiertos, tocan en varios proyectos y su actitud es fantástica, da igual que vayan por terrenos quizá más comerciales que el que he elegido yo. Bueno, y de paso conocí Liverpool, la casa de los Beatles".

La ciudad del Mersey le ha dejado huella a la de Fuenterrabía, quien además de la música también ejerce profesionalmente la psiquiatría. "Liverpool me ha dado una oportunidad única para meterme en los terrenos de otros músicos, mezclarme, cambiar formas. No es un cambio nuclear, creo que ya he encontrado mi voz, pero da fuerzas para seguir. La energía juvenil es muy poderosa y los estímulos, fundamentales. He vuelto con ganas:a veces, esas ganas no duran, como si fueran amores fugaces, pero suele quedar algo".

Iza ya está trabajando en un nuevo disco. "Sí, porque ‘Amadora’ está listo y saldrá en otoño. Si me hubiera pillado en otra fase, aún se notaría más el influjo de este nuevo estímulo. Veremos lo que pasa. En estos conciertos con los alumnos del LIPA he podido cambiar arreglos, deshacerme de la guitarra, contar con tres vientos y tres coristas... no sé, permite fantasear con un posible camino futuro para mi música".

MirenIza también reflexiona sobre el tipo de pedagogía que ha conocido el LIPA. "Daba un poco de envidia. De hecho, me imaginaba cómo habría sido estudiar allá. Fui al conservatorio y recibí una enseñanza muy arcaica, lejos de lo que sentía personalmente en relación a la música, pero para ser justos debo decir que me encanta lo que aprendí; así he podido aplicar el lenguaje musical a cosas muy diferentes".

Iza explicaba que "Arthur Bernstein, antiguo director musical del programa LIPA, me dijo que intentó implantar su modelo en Barcelona y que acabó rindiéndose, porque lograr la acreditación de sus enseñanzas resultó imposible. En LIPA no se habla solo de aprendizaje musical formal: también de ‘management’, producción, teatro, cine... y el respeto al músico profesional es grande. Aquí no se nos acaba de tomar totalmente en serio".

Séptimo trabajo

El pasado 1 de junio, nada más desembarcar de Liverpool, Miren Iza estrenó nueva canción. ‘No quiero hacer historia’ es el adelanto del mentado ‘Amadora’, séptimo álbum de Tulsa. Los nombres elegidos impactan. "Para mí, el nombre de una canción o un disco es muy importante, uno de los grandes motores de la composición, de lo primero que pienso. Llevo dos años dándole vueltas al nombre del disco:cuando lo decidí ya fui perfilando de qué iba a hablar".

Los conceptos del éxito y la felicidad son muy relativos para Miren. “La grabación de mi disco ‘Ese éxtasis’ permanecerá en mi memoria para siempre. Fue en julio de 2020, se habían reabierto las fronteras regionales tras el confinamiento y me fui con varios amigos a una casita en Daimiel. Recuerdo haber pensado “esto es lo que yo quiero en mi vida, tener cerca a gente que quiero y con la música presente”. Celebramos que estábamos vivos, así de sencillo. El éxito es hacer el siguiente disco, siempre tengo la sensación de que podría ser el último y entonces llega otra idea, otro reto y, con ellos, la tranquilidad”.