Carlos Saura y Pilar Palomero se 'proyectan' en la capital de Estados Unidos

El cine 'made in Aragón' no conoce fronteras geográficas. Una buena prueba la encontramos estos días en Washington D. C., la capital de Estados Unidos. La celebración de un ciclo de películas españolas patrocinado por la embajada de nuestro país, el 'Spanish Cinema Now!, en uno de los complejos cinematográficos más prestigiosos de la zona así lo demuestra.

Pilar Palomero y Carlos Saura son los dos representantes de la Comunidad en esta programación. Sus últimas creaciones se proyectan en el AFI Silver Theatre. Se trata de unas salas construidas en 1938 situadas al norte de Washington D. C. y que constituyen uno de los templos del cine independiente e internacional, además de la 'casa' para muchos títulos clásicos. Una parada obligada para los cinéfilos que está gestionada por el American Film Institute.

En este lugar tan emblemático se realizó este lunes 5 de junio un pase de 'La maternal', el segundo largometraje de Pilar Palomero. "Una película sensible sobre la maternidad", destacaba la promoción estadounidense. La historia de la realizadora zaragozana está llegando muy lejos. Además de esta incursión, hace dos semanas formó parte del cartel de la décima edición de la Muestra de Cine Español de Colombia. La propia Palomero se desplazó a tierras americanas y realizó una 'masterclass' en Bogotá, Cali y Tumaco que complementó la proyección del filme.

Por su parte, el documental 'Las paredes hablan', el último proyecto de Carlos Saura antes de morir el pasado 10 de febrero, se exhibe este martes en el mencionado AFI Silver Theatre. Curiosamente, la figura del oscense fue una de las principales temáticas que abordó la muestra celebrada en Colombia y se recordó su legado e impronta en el séptimo arte. 'Las paredes hablan' también figura en la programación del Festival de Cine de Cracovia (Polonia), que se desarrolla hasta el 18 de junio.