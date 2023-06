Nuestros suscriptores se lo pasan en grande

Haciéndonos eco de que mayo es el mes de las flores, bien podría decirse que durante estos días también han florecido las propuestas de ocio para los suscriptores de HERALDO DE ARAGÓN. Y es que en este tiempo no han faltado los actos culturales, los planes de ocio ni los talleres más atractivos en su agenda, con el firme objetivo de que mayores y pequeños disfruten, un mes más, de las ventajas de pertenecer a este ventajoso club de fieles lectores.

De este modo, el programa de actividades previsto para mayo arrancó de la mejor forma posible: con una divertida e instructiva velada para el público infantil. Fue el viernes día 5, al salir de clase, cuando los niños de las familias suscriptoras entre 3 y 7 años tuvieron una cita con la academia ‘Resonando en ti’, para recibir un taller sobre ‘Iniciación a la música y al movimiento’. Según el relato que los mellizos Jorge y Adriana le trasladaron a su madre Marta al terminar la actividad, pudieron pasar un rato muy divertido manipulando instrumentos como el piano o el xilófono, y siguiendo las instrucciones de las simpáticas monitoras que estaban con ellos. Marta también apunta que "hasta llegaron a aprender una canción" y refiere que esa misma noche los gemelos de 7 años le hicieron una videollamada a su abuela, Isabel Cantín, para contarle lo bien que lo habían pasado en el taller y para agradecerle que fuera suscriptora de HERALDO porque se podían beneficiar de este tipo de experiencias.

Taller de música para los niños de las familias suscriptoras en la academia 'Resonando en ti'.

Muy agradecidos se mostraron también los que tuvieron la oportunidad de visitar la rotativa de HERALDO, un clásico dentro de las actividades organizadas para los suscriptores, que cuenta con una gran acogida y no deja indiferente a nadie. Un total de 20 personas se acercaron a las instalaciones de Villanueva de Gállego el 11 de mayo, en horario vespertino, para ver en funcionamiento la impresionante maquinaria que imprime los miles de ejemplares que se lanzan al día con la más avanzada tecnología. A Francisco Javier Maza, uno de los integrantes del grupo, le llamó especialmente la atención conocer de primera mano el proceso completo que logra que a las 7.00 de la mañana pueda estar este periódico en tantas casas, establecimientos y puntos de venta a la vez. "Nos pareció muy interesante la visita, tanto a mi mujer y a mí, como a mis cuñados que vinieron con nosotros", afirma, mientras subraya que recomendaría la visita sin dudarlo.

La siguiente propuesta del calendario suscriptor consistió en un original e instructivo taller de cocina con microondas que impartieron desde Tupperware Zaragoza el pasado 12 de mayo. Una gran oportunidad para apostar por una cocina más rápida, más limpia y más sana, según demostraron los profesionales expertos. El taller fue "muy dinámico e interesante", tal y como asegura Piedad Gracia, una de las suscriptoras asistentes. Aunque reconoce que no es muy cocinillas, señala que disfrutó viendo cómo elaboraban un menú mientras resolvían las dudas de los presentes. Sí tomó nota de algunos trucos y claves su amiga y acompañante Mercedes, como gran aficionada al arte culinario que es. Ambas se quedaron con muy buen sabor de boca, lo que no sorprende si se tiene en cuenta que, en el transcurso de la actividad, pudieron degustar lo cocinado: unas migas, Ternasco de Aragón y unas almendras tostadas. Por supuesto, no faltó el postre.

Taller de cocina con microondas para los suscriptores de HERALDO en Tupperware Zaragoza.

Visitas para redescubrir el entorno

Es bien sabido que, en ocasiones, mostramos más interés por el patrimonio de fuera del territorio, que por el de nuestra propia ciudad. Por eso sorprenden y gustan tanto propuestas culturales de corte local como la que permitió a suscriptores y acompañantes "conocer los entresijos del Mercado Central" el pasado 13 de mayo. Así lo expresa Isabel Blasco, hija de "un suscriptor de toda la vida", como ella misma recalca cuando se refiere a su padre, de 88 años. Al preguntarle, recuerda encantada la visita al emblemático edificio de la capital aragonesa que, por cierto, está a punto de celebrar su 120 aniversario. "No te imaginas todo lo que hay debajo de la planta de los puestos –explica Isabel–. Es mucho más grande de lo que parece". También le gustó mucho la experiencia a su hijo de 15 años, que se quedó muy sorprendido con el amplio espacio reservado para las cámaras frigoríficas y el almacenamiento de la mercancía. Isabel se detiene en lo interesante que le parecieron las explicaciones sobre la historia del monumento desde sus orígenes y hasta la actualidad, pasando por la reciente reforma de 2020. "Es curioso que viviendo aquí, no se conozcan las cosas", señala la visitante, que añade que tras la visita, todos aprovecharon para hacer algunas compras y disfrutar de un picoteo en el mismo Mercado Central.

Retomando las palabras de Isabel, y en ese empeño de HERALDO de dar a conocer las joyas arquitectónicas que nos rodean, los suscriptores del diario también pudieron visitar el 23 de mayo el Teatro Principal. "Es curioso conocer el otro lado", destaca Inma Soria, refiriéndose a los espacios entre bastidores, que se sitúan al margen de la representación teatral. Afirma que las explicaciones que les ofrecieron fueron tan completas y detallistas que "llegas a imaginar cómo es todo cuando está ocupado por los artistas". No solo Inma disfrutó del recorrido por el teatro, sino que su hija Noa, de 8 años, también pasó un rato muy divertido, descubriendo nuevos espacios y escuchando atenta todo lo que contaban. Con ellas estaba, además, la hermana de Inma, que reconoció a la salida que le había gustado mucho la visita guiada.

Visita de los suscriptores de HERALDO al Teatro Principal.

Y qué mejor cierre para un mes repleto de ocio y cultura que culminar con la ópera y escenificación de ‘Madame Butterfly’ en el Auditorio de Zaragoza el pasado 27 de mayo. Fueron cuatro las entradas dobles que se sortearon como premio a la fidelidad de nuestros lectores, que estamos seguros gozarían al máximo.

Ya de cara al verano se frenan las actividades, para retomarlas con más fuerza a la vuelta de las vacaciones. No sucede lo mismo con las promociones, descuentos y múltiples ventajas que sigue ofreciendo HERALDO a los suscriptores en agradecimiento a su confianza y fidelidad.