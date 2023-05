Atracciones, fútbol sala, música y gastronomía

Diversión en familia, una deliciosa paella y multitud de actividades para los más pequeños de la casa. Así vivieron el pasado día 16 de abril los cientos de zaragozanos que se acercaron al parque de atracciones para asistir a la gran fiesta de HERALDO DE ARAGÓN, que permitía acceder a todas las atracciones y deleitarse con una magnífica comida por tan solo 20 euros.

La jornada del domingo comenzó a las 11.00, cuando el recinto abrió sus puertas. Muy pronto, el parque cobró vida. Familias y grupos de amigos llenaron el lugar de risas y momentos inolvidables.

Los más pequeños de la casa pudieron disfrutar de atracciones infantiles como el Tren de la bruja, Rodeo o Jurassic Car. Los más aventureros se decantaron por otras como Revolution, Ramsés o Vertical Twister. Para los amantes del agua, tampoco pudieron faltar las acuáticas Río Navajo y Gran Tikal. Y aquellos más nostálgicos optaron por contemplar las vistas desde lo alto de la noria, dar un paseo por el Mississippi o probar sus habilidades como piloto en los autos de choque.

Tras el ajetreo, la parada para comer. Una ración de paella recién hecha, un trozo de pan, bebida y postre. Ese fue el menú que pudieron degustar los visitantes y que estaba incluido con el precio de la entrada. Varios profesionales fueron los encargados de cocinar esta paella gigante, cuya elaboración se realizó en el propio parque ante la atenta mirada de algunos curiosos. Después de una mañana de emociones, sentarse a disfrutar de una rica comida fue el plan perfecto para retomar fuerzas. Y es que aún les esperaban muchas aventuras por la tarde.

Decenas de personas disfrutan de la fiesta HERALDO en el Parque de Atracciones Francisco Jiménez

Además de las atracciones, se organizaron diversas actividades para que pequeños y mayores lo pasaran en grande. Juegos, bailes, animación infantil, música… Incluso se delimitó una zona con pintacaras, donde los niños pedían alegres que les maquillasen de sus personajes favoritos, o un taller de globoflexia, en el que les enseñaron a hacer sus propios muñecos con globos.

La gran fiesta de HERALDO en el parque de atracciones fue un rotundo éxito, una forma divertida y diferente de pasar la jornada del domingo. Además de la suculenta oferta que ofreció el diario, el acceso al recinto fue gratuito para menores de cinco años, mayores de 65 y personas con discapacidad.

Otras actividades

Además de la fiesta de HERALDO, abril ha estado plagado de actividades para los suscriptores del periódico.

El 15 de abril por la tarde, una treintena de personas tuvieron el privilegio de asistir, en exclusiva, al entrenamiento de la selección española de fútbol sala en el pabellón Príncipe Felipe. Al finalizar, conocieron a los jugadores, charlaron con ellos y les dieron ánimos para el partido del día siguiente. Guillermo Ballarín, uno de los suscriptores agraciados, cuenta su experiencia: "Cuando me tocó me hizo mucha ilusión. Al final, no pude ir por temas personales, pero fue mi sobrino Jesús con un amigo. Salieron encantados. Hablaron con los jugadores, se hicieron fotos con ellos, les firmaron autógrafos… Mi sobrino tenía especial ilusión por saludar a Herrero y Plana, ya que él también es portero de fútbol sala. Les encantó y repetirían sin dudarlo".

A la izquierda, el entrenamiento de la selección española de fútbol sala. -

Para el día siguiente, el día del partido de la selección española de fútbol sala contra Brasil, se sortearon 10 packs de cuatro entradas para asistir al evento, que tuvo lugar a las 21.00 en el pabellón Príncipe Felipe. Los suscriptores afortunados que tuvieron la oportunidad de ver el espectáculo en directo salieron encantados, pese a la derrota del equipo nacional.

Y para los amantes de la gastronomía, se sortearon ocho plazas dobles para visitar el espacio agroecológico Huerta Melada, situado en el barrio de Movera. Los suscriptores visitaron las instalaciones, descubrieron cómo son las fórmulas de producción ecológica y, para finalizar, hicieron una cata de varios de los productos artesanos que elaboran allí, como mermeladas, bizcochos o cremas. Cuatro trabajadores de Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón que acudieron a la visita aseguran que "es una actividad muy interesante para ir con niños o para aquellas personas que tienen poco contacto con lo rural. La gente de pueblo quizá esté más acostumbrada a todo lo que se hace allí, pero es una buena forma de que los urbanitas vean de cerca cómo se trabaja en un huerto o cómo se hacen conservas y mermeladas".

Varios suscriptores en su visita al Espacio Melada. .

El 23 de abril, con motivo del día de San Jorge, se obsequió con una botella de vino a todos los suscriptores de nombre Jorge, para que pudieran brindar con sus familiares y amigos en esta fecha tan señalada.

Se sortearon también 10 entradas dobles para el concierto benéfico de Atades a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil y Ballet Baluarte Aragonés, que tuvo lugar el pasado 25 de abril en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Y concluyó el mes con el sorteo de tres entradas dobles para el concierto ‘Noche Española’, en el que deleitaron al público con el ‘Concierto de Aranjuez’, obras de guitarra y fragmentos de famosas zarzuelas.

Y además

Durante el mes de mayo se han organizado diversas actividades y sorteos para los suscriptores de HERALDO DE ARAGÓN. Este mes de mayo se sortearán:

- Taller de iniciación a la música. Dirigido a niños entre tres y siete años, el centro zaragozano ‘Resonando en ti’ ha organizado un taller de iniciación a la música y al movimiento.

- Visitas a la rotativa. Este mes de mayo se retomarán las visitas a la rotativa. Las primeras fechas, 11 y 18 de mayo, ya están completas, pero puedes apuntarte a las siguientes en este enlace.

- Taller de cocina. Los amantes de la cocina están de enhorabuena. Se sortean siete plazas dobles para un taller de cocina organizado por Tupperware Zaragoza, que tendrá lugar el 12 de mayo a las 17.30

- Mercado Central. El sábado 13 de mayo a las 10.30, los suscriptores que ganen el sorteo de 12 plazas dobles, podrán asistir a una visita guiada exclusiva al Mercado Central.

- Teatro Principal. Se sortean siete entradas dobles para visitar el Teatro Principal de Zaragoza, está programada para el martes 23 de mayo a las 18.15.

- Cesta Aragonesa. Con motivo del Día de las Familias, que tendrá lugar el próximo 15 de mayo, se sortea una cesta de productos aragoneses, valorada en más de 190€, para disfrutar en familia.

¿Quieres suscribirte? Contacta con nosotros

Suscripción digital: 976 76 50 32 / suscripcionesdigitales@heraldo.es

Suscripción papel: 683 621 344 / suscripcion@heraldo.es