Donan un capitel islámico al Museo de Huesca hallado en unas obras hace un siglo

A finales de los años 20 del siglo pasado, los abuelos de Zoe Lafarga estaban haciendo unas obras en su casa, ubicada en la esquina del Coso Bajo con la calle Canellas de Huesca, donde tenían un comercio, y entre los escombros apareció de repente un antiguo capitel. "Mi abuelo pensó que tenía un valor y lo guardó. Y ha estado con mi familia hasta hoy", ha explicado este jueves la propia Zoe en la presentación de esta pieza islámica datada entre los siglos X-XI que ha decidido donar al Museo de Huesca.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, ha agradecido el gesto altruista de la familia Lafarga "porque han tenido la voluntad expresa de que figure en la colección pública cuando podría haber salido al mercado de las obras de arte perfectamente", ha recalcado. Mientras, el director del Museo, Fernando Sarriá, también ha valorado la disposición que tuvo su abuelo hace un siglo por conservar este capitel "en unos momentos en los que había una sensibilidad mucho menor hacia el patrimonio".

Con unas dimensiones de 37,5 cm de altura, 24 cm de anchura y un diámetro de 18 cm, el propio Sarriá ha destacado que es "una pieza emblemática y muy singular porque es la primera que aparece en la ciudad de estas características". Se exhibe en la sala dedicada al ámbito altomedieval "porque contribuye a enriquecer muchísimo la interpretación que hacemos del patrimonio de la cultura hispano musulmana". Y ha recordado que no tenían hasta la fecha ninguna referencia de los edificios de culto que hubo durante los cuatro siglos de dominación musulmana ya que todo apunta a que perteneció a la antigua mezquita de Wasqa, que pudo ser derribada a finales del siglo XIX, según la información de los fondos históricos de la Comisión Provincial de Monumentos.

Los técnicos del Museo de Huesca han realizado una exhaustiva limpieza del capitel y, de hecho, Zoe Valdés ha reconocido su sorpresa al ver el resultado "porque en mi casa tenía un color más oscuro y no sabía que era de alabastro". Y ha afirmado que era un día muy especial "porque me ha acompañado toda mi vida y le tengo un gran cariño ya que en él veo a mi familia". Además, ha dejado claro que nunca se planteó venderlo. "Estoy muy satisfecha porque creo que he cumplido con mi obligación ya que es el sitio donde debe estar y mi padre estaría muy contento porque era su voluntad que formara parte del patrimonio de Huesca", ha recalcado.

Estado que presentaba el capitel donado al Museo de Huesca antes de su limpieza. DGA

Por otra parte, el director general de Cultura ha aprovechado para reconocer el trabajo de todos los técnicos de museos "porque me da la sensación de que no está suficientemente valorados pese a que en los últimos tiempos se han especializado no solo en la generación del conocimiento sino en el uso de herramientas para que esta parte de nuestra identidad como aragoneses llegue más y mejor a la ciudadanía", ha valorado.