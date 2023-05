Bijuesca (Zaragoza) celebra este domingo la saca de la Virgen del Castillo.

El municipio zaragozano de Bijuesca celebra el próximo domingo, 4 de junio, la saca de la Virgen del Castillo en su tradicional romería. Se trata de un acontecimiento que solo se vive cada 25 años y que atrae a miles de personas -7.000 en la pasada edición- según indican fuentes de la Diputación de Zaragoza (DPZ). La tradición se retoma después de tener que ser suspendida en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia, reuniendo a cinco municipios de la provincia de Zaragoza y cuatro de Soria.

El alcalde del municipio, Ángel Millán, asegura que este día no es solo una celebración, sino “un estado emocional”. “Es especial porque es cada 25 años, porque casi nadie llega a disfrutarlo cuatro veces, porque reúne a las familias y porque el pueblo acoge a una cantidad de gente que no es habitual”, señala. Además, “el momento no es importante únicamente para los que viven en los pueblos, sino también para todos los que tienen algún tipo de relación con los municipios de la concordia e incluso con otros cercanos”.

Fotografía de la saca de la Virgen del Castillo en Bijuesca (Zaragoza). DPZ

Bijuesca lleva 27 años, desde 1996, sin esta celebración en la que participan personas de municipios limítrofes, tanto de la provincia como de localidades de Soria. Este año, serán diez municipios los que se reunirán en la cita del próximo domingo: Torrelapaja, Berdejo, Torrijo de la Cañada, Malanquilla y Clarés de Ribota, de la provincia de Zaragoza; y Reznos, Carabantes, La Alameda y Deza, de la provincia de Soria.

El origen histórico de esta romería, que ya se realizaba en el siglo XIX, se desconoce con certeza. Lo que sí se sabe es que esta curiosa iniciativa podría haber comenzado como consecuencia de una dura sequía que sufrieron los bijuescanos y los habitantes de los pueblos limítrofes, quienes necesitaban un milagro para enmendarla.