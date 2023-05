Laura Riñón: “Presumo mucho de este libro nuestro, cosa que no hago con mis novelas”

Laura Riñón fue azafata de vuelo durante 22 años, ejerce con pasión y rigor de librera en Madrid (Amapolas en Octubre, en el corazón de Chueca, desde 2019) y nació en Zaragoza, aunque ha pasado toda su vida lejos de la ciudad donde vio la primera luz. Escritora de éxito, este lunes mostró además dotes de gran conversadora en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza, donde presentó la obra epistolar ‘Cartas desde Massachusetts’ (Tintablanca), concebida y desarrollada junto a la ilustradora Patricia Bolaños. Además, Riñón es fan de la serie ‘Seinfeld’:un dato tan irrelevante en apariencia como revelador al aplicar zumo de limón entre las líneas de sus textos, y descubrir así las intrahistorias que se cuelan entre las 10 cartas del libro.

“Más que elegir yo a Massachusetts, Massachusetts me eligió a mí -explicó la escritora- y cuando me encargaron este trabajo planeaba visitar Concord, un pueblo a media hora de Boston. En ‘El club de los poetas muertos’, el profesor Keating recita a Thoreau y su ‘Walden’;era pequeña y se me quedó grabado, busqué Walden y Thoreau, encontré Concord y resultó que allá tenían también a Emerson y Louise May Alcott”.

El libro es un viaje que hizo Riñón con el manuscrito bajo el brazo, siguiendo sus propios pasos. “Llevaba mi escrito documentado, pero me sorprendí al recorrer un estado que a pesar de su pequeño tamaño atesora una gran riqueza histórica. Massachusetts es como una semilla:de ahí brotaron los Estados Unidos y aquella bala perdida en la batalla de Concord que marcó la lucha por la independencia. La literatura estadounidense también comenzó allá con Whitman y el manuscrito que envió a Emerson, padre del trascendentalismo, mentor de Thoreau o Alcott”.

Laura Riñón se enamoró de la naturaleza de la zona y del respeto a la historia que se siente en toda ella.“Concord es un pueblo bien conservado, con una naturaleza espléndida y algo que me enamoró: el ritmo de la vida, más lento. Allí decidí darle una forma epistolar al libro, que estaba casi hecho; entendí que era la forma adecuada de expresar mi conexión con el lugar, la felicidad que sentía en ese viaje. Me encanta escribir cartas, desde niña, creo que en esta forma de expresión eres más de verdad: no mientes ni al destinatario ni a tí misma. En mis novelas siempre hay alguna carta: ellas me enseñaron a no tener miedo al folio en blanco”.

Como decíamos ayer

Las cartas van dirigidas a Patricia Bolaños, la artista gráfica del libro, que reside en Nueva York y también se ha encarado recientemente de poner imágenes en las portadas de dos obras de Nora Ephron:‘No me acuerdo de nada’ y ‘No me gusta mi cuello’, su favorito.

“Trabajar con ella –dice Riñón sobre Bolaños– ha sido un regalo. Presumo mucho de este libro nuestro, cosa que no hago con mis novelas, porque siempre me tienta corregirla o quemarlas –ríe– pero esta obra no me pertenece, es de las dos. La edición está muy cuidada y en el libro aparece casi todo lo que me emociona:el viaje, la sorpresa, la narración en primera persona que hace sentirse de un modo especial a quien te lee después. Patricia Bolaños era mi primera opción por su trabajo, por cómo es; somos afines en la forma de ver la vida”.

Riñón se ha reconciliado fácilmente con los viajes después de que constituyeran su cotidianeidad durante más de dos década. “He llegado a hacer seis vuelos en un día, y a mirar por la ventana para asegurarme de dónde estaba, pero tengo la fortuna de no haber estado incómoda jamás, no he dejado que la desidia o el aburrimiento tumbasen mi ánimo. Me gustó volar hasta el último día, en 2018; lo dejé porque quería empezar una nueva etapa, y han pasado muchas cosas desde entonces. Viajar de esta nueva manera ha sido un regalo, una experiencia preciosa, el descubrimiento continuo. El próximo será también por Estados Unidos”.