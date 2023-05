Johnny Depp: "No necesito a Hollywood"

En un año normal en el Festival de Cannes, el estreno de un drama de época francés sería bien recibido y seguido por una conferencia de prensa discreta, con el director y las estrellas preparados para discutir sobre la obra ante los medios internacionales. Pero cuando la película está protagonizada por Johnny Depp, la presentación se convierte en un torrente de cuestiones personales.

En el primer día completo de proyecciones en el festival de cine más prestigioso del mundo, la presentación de 'Jeanne du Barry', con Depp como el rey Luis XV y la directora Maïwenn tras las cámaras, se convirtió en otro show del actor. Cannes marca la primera actuación de Depp tras su divorcio y posterior juicio con su exesposa Amber Heard, que incluyó denuncias de violencia doméstica y dos demandas por difamación. Recibido con aplausos por su multitud de fans, la cinta de Depp recibió una ovación de cuatro minutos que dejó atónitos a sus detractores.

Cuando se le preguntó si todavía se siente boicoteado por Hollywood, refiriéndose a una declaración que hizo en una entrevista en 2021 poco después de que surgieran las acusaciones de Heard contra él y lo sacaran de la franquicia 'Animales fantásticos', contestó: "Por supuesto. Te piden que renuncies a una película que estás haciendo por mentiras que flotan en el aire. Ahora no me siento boicoteado porque no pienso en Hollywood. No siento mucha necesidad de Hollywood. Es un momento muy extraño y divertido en el que a todos les encantaría ser ellos mismos, pero no pueden porque deben alinearse con aquellos que marcan los tiempos. Si quieres seguir esa línea, sé mi invitado. Yo estaré del otro lado".

Más tarde, Depp volvió a sus controversias y reconoció que ha sido difícil para él seguir adelante como figura pública. "La mayoría de lo que han leído sobre mí en estos cinco o seis años es una ficción fantástica y horriblemente escrita", dijo. No todos se separaron del actor a raíz de sus innumerables controversias. Dior, la casa de moda francesa, apoyó a la estrella y le ofreció un contrato de más de 20 millones de dólares, el contrato más caro de la historia en fragancias masculinas. Depp también manifestó su desdén por los medios, quienes cubrieron sin aliento sus juicios legales y las consecuencias de Hollywood. "La mayoría de lo que lees se ha escrito bajo el subtexto: 'Te odio'".

Presencia en el festival

Cuando un reportero estadounidense le preguntó qué le diría Depp a cualquiera que pensara que no debería haber ido a Cannes, el actor dejó caer lo que podría ser la metáfora más extraña jamás pronunciada, en cualquier idioma, en una conferencia de prensa en un festival de cine: "Imagina que me dijeran que no puedo ir a McDonald 's de por vida porque en algún lugar 39 personas me vieron comer un Big Mac en bucle. ¿Quiénes son? ¿Por qué les importa? Algunas especies son una torre de puré de patatas cubierta por la luz de una pantalla de ordenador".

Admitió que la parte del circo del Festival de Cine de Cannes, es decir, el drama y la controversia que a menudo acompaña a la experiencia, ha sido la más difícil para él. "Pero el hecho es que estoy aquí porque hicimos una gran película", recalcó. El actor también se opuso a la idea de que su aparición en la nueva película francesa fuera considerada como un regreso. "Sigo preguntándome sobre la palabra regreso, porque no fui a ninguna parte. Vivo a unos 45 minutos de aquí, de hecho. He tenido 17 reapariciones en mi carrera. Sigo preguntándome sobre la palabra regreso porque no he ido a ningún lado. Tal vez la gente dejó de gritar mi nombre por el miedo que tenían a pronunciarlo. Pero no, no fui a ninguna parte. He estado sentado en mi casa leyendo guiones y haciendo música".

En 'Jeanne du Barry', Depp interpreta a Luis XV, hablando exclusivamente en francés, junto a Maïwenn como el personaje principal y acompañados de Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair. La historia sigue a Jeanne Vaubernier, una joven de clase trabajadora hambrienta de cultura y placer, que usa su inteligencia y su encanto para escalar sin descanso los peldaños de la sociedad hasta convertirse en la favorita de Luis XV, quien, desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida. El actor confesó sentirse conmovido por la respuesta al estreno. "Los aplausos y la reacción de la audiencia. la energía de la reacción parecía seguir y seguir. Me sentí muy orgulloso".