Beatriz Rico: "Ya no necesito psicólogos, hacer reír al público me cura el alma"

Su carrera como actriz despegó en los noventa. ¿Le costó dejar atrás la imagen de presentadora de programas infantiles a la que estaban acostumbrados los espectadores de Telecinco?

Cuando entras en el mundo de la tele, es muy fácil que te dejes llevar. Entonces era muy joven y de repente me conocía todo el mundo. Me cambió la vida, me llegaban cientos de cartas, ganaba dinero...

Las mieles del éxito.

En un primer momento pensé: «¡Uy, qué bien estoy aquí!», pero luego dije:«Párate y piensa». Ahora todo está más mezclado, el cine, la tele, la música... pero hace unos años, si tu eras la niña mona en Telecinco, en la época de las Mama Chicho, te ponían la etiqueta y era muy difícil dar el paso.

¿Cómo logró dar ese paso para llegar al cine y el teatro?

En la tele estaba muy a gusto, éramos eso que se dice una familia. Pero decidí irme por miedo a que no consiguiera subirme a un escenario o ponerme delante de una cámara de cine. Hice bien. A los seis meses de dejarlo volví a mis clases de teatro y entonces me llamó Antonio del Real para el castin de ‘Los hombres siempre mienten’, y me cogió. Un día, durante el rodaje, me contó: «Ay, Beatriz, no sabes lo que me costó meterte en la película porque todos me decían: ‘Pero si esta es la de la tele, coge a una actriz seria’». Afortunadamente, aquel trabajo salió bien. Si me llego a quedar en Telecinco unos meses más, igual hoy no estaría aquí.

Fue un salto de fe...

Refuerza mi teoría de que la vida premia las decisiones valientes, no las kamikazes, ni irresponsables. No digo eso. Pero cuando tomas un camino así, basado en sentimientos puros y bonitos, la vida viene con premio.

Representa en el Teatro del Mercado una obra en la que da vida a Pepa, una ‘mocatriz’ (modelo, cantante y actriz). ¿Cuánto hay de usted en este personaje?

Los papeles que interpreto siempre tienen que tener un punto en común conmigo. Si el texto no lo escribo y es de otro, busco los nexos comunes que tengo con ese personaje. A Pepa la hice actriz y cantante porque hablo de lo que yo conozco, que es este mundo del espectáculo, y sé lo que cuesta, lo que hacen sufrir las medias tintas, el subidón que es cuando algo por fin te sale bien, y además me parece algo muy bonito poder reflejar en el escenario todas esas cosas que llevo tantos años sintiendo.

¿Es una comedia pura y dura?

Sí, pero también dejo un pequeño espacio para la reflexión. Desde que me subí por primera vez a un escenario, cuando debuté con María Luisa Merlo en ‘Momentos de mi vida’, de Alan Ayckbourn, mi objetivo ha sido siempre que la gente se ría. Ya no necesito psicólogos desde que hago monólogos. Hacer reír al público me cura el alma.

¿Supone un reto interpretativo estar sola en escena?

Un reto es hacer unas lentejas como las que hace mi madre. Estoy tan cómoda y tan feliz haciendo esto que no se me hace cuesta arriba. Lo que se me hace difícil es la media hora antes de salir a escena. Lo paso fatal, salgo con vértigo, pero en cuanto piso el escenario disfruto tanto que seguiría otras dos horas cantando, bailando, imitando y contándoles historias increíbles a los espectadores.

¿Le pasa lo mismo cuando actúa en un concierto de rock?

Al principio también, pero ya no. Es una disciplina distinta a la del teatro. Tengo cuatro músicos buenísimos y solucionan cualquier problema que surja.

Otra de sus facetas es la de escritora...

Publiqué en febrero ‘Tú quédate conmigo... yo me encargo de que merezca la pena’, mi segunda novela. Quería que la gente viera por el ojo de la cerradura cómo es en realidad el mundo de la farándula. Más allá de las alfombras rojas y el brillibrilli nos pasan unas cosas muy cutres que cuando las piensas te partes de la risa.